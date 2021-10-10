 

Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии

10.10.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Сербии Александар Вучич попросил президента РФ Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», – сообщил он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.

Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.

Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку РФ в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что РФ всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.

Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент РФ Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.



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