Зеленский рассказал, что подыскивает варианты жилья для переезда по окончании каденции

“Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее я привез мою мебель из имения, которое мы продали”, – объяснил Зеленский.

Также глава государства рассказал, что уже нашел несколько вариантов жилья для переезда по окончании его каденции.

“Скажу честно, мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс: или купить уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и новый дом строить”, – рассказал он.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

О том, что Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и временно переехал с семьей на госдачу “Конча-Заспа”, стало известно 9 июля 2020 года.

В Офисе президента отметили, что Зеленский внес информацию о продаже дома в декларацию 7 июля.

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