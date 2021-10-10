Дочь Зеленского не хочет, чтобы он шел на второй срок

“Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать”, – отметил он.

Зеленский также рассказал, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь, жена и, особенно, родители.

Кроме того, президент отметил, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.

“Только тут, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас с ней есть такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то [за рубежом]. Но точно [будет учиться] в Украине”, – говорит Зеленский.

Глава государства добавил, что его дочь, вероятно, поступит на факультет международных отношений, ведь хочет заниматься международной экономикой. В то же время подчеркнул, что Александра еще может передумать.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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