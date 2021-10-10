 

В Болгарии по делу о шпионаже арестовали ученого из России – СМИ

10.10.2021, 21:08, Новости дня
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До заключения под стражу россиянин руководил отделом кумулятивных боеприпасов на частном болгарском оружейном предприятии “Арсенал”.

Дело касается раскрытия конфиденциальной информации, по нему проходят еще несколько человек.

Monitor.bg пишет со ссылкой на МВД, что вместе с ученым задержали и арестовали его супругу Ольгу и сына Вениамина. Все они являются гражданами Литвы, жена Зоненко также работала на “Арсенале”.

Семью Зоненко остановили на КПП на границе с Грецией после того, как на “Арсенале” обнаружили пропажу прототипов и документов относительно инновационной разработки. Предметы и документы с конфиденциальной информацией нашли в машине ученого.

Контекст:

Зоненко родился в Татарстане в РФ в 1961 году. Защитил диссертацию, связанную с безопасностью ядерных реакторов.

В период с февраля 2014 года по апрель 2015-го на пяти болгарских оружейных предприятиях прогремела серия взрывов. В частности, 28 февраля 2014 года в результате взрыва комплекса “Арсенал” в городе Казанлык была частично разрушена мастерская по производству пороха, в результате чего погиб один человек. Инциденты связывали с деятельностью российского ГРУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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