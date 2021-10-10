Миасского бомжа признали нежелательной организацией-физлицом за реабилитацию нацизма

40-летний бездомный из Миасса Челябинской области стал первым в России физическим лицом, признанным нежелательной организацией. Несколько дней назад, пытаясь просушить носки, он случайно сжёг венок на мемориале «Скорбящая мать».

30 сентября мужчина вымок под дождём. Он развесил носки для сушки на стоявшем возле Вечного огня венке, но не уследил за ними. Носки вспыхнули, от них загорелся и венок. По требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина бомжа обвинили в реабилитации нацизма и арестовали на два месяца. Теперь, став нежелательной организацией-физлицом, арестованный обязан в течение двух недель зарегистрировать предприятие для отчётов перед Минюстом. Правозащитники полагают, что сделать это из СИЗО будет непросто, однако власти отказались предоставить бездомному отсрочку.

«Здесь нет никакой проблемы. Арестованный вправе за счёт собственных средств пригласить в следственный изолятор нотариуса и уполномочить какое-либо лицо доверенностью на проведение определённых действий. И уже его представитель спокойно придёт в налоговую инспекцию и официально создаст нежелательную организацию», – заявили в Минюсте.

Для регистрации миасский бомж должен разработать Устав нежелательной организации и своим решением назначить её директора и главного бухгалтера. Затем необходимо подготовить и защитить в Минюсте план нежелательной деятельности, определить источники её финансирования, утвердить подрывные цели и задачи.

Соседи бездомного по камере утверждают, что он решил назначить директором своей организации Александра Бастрыкина, однако администрация СИЗО не даёт ему бумаги, чтобы составить приказ о назначении.

*Миасский бомж признан в России нежелательной организацией-физлицом, его деятельность запрещена.

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