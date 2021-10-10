Мнение: Низкие зарплаты — бич социализма

Рабочие в соцстранах всегда бедны. Плановая экономика так устроена, что иначе и быть не может. В СССР отлично понимали проблему, но всё же не могли её решить, так как низкие зарплаты были жёстко прошиты в системе управления предприятиями.

Я прикрепил к посту вырезку из журнала «Знание-Сила» 1986 года. Любопытные могут прочесть статью о советских зарплатах целиком вот здесь, на шестой странице июньского номера. Там же можно скачать и майский номер с началом рассуждений (страница 13, через пару страниц после статьи о кризисе искусственного интеллекта).

Читатели навели меня вначале на вот эту боевую вырезку из статьи, но я счёл нужным избавиться от красных подчёркиваний. На мой взгляд, подчёркивать выигрышные места на скриншотах — это как разъяснять суть анекдота тупице. Удовольствия от этого не получите ни вы, ни ваш собеседник.

Так вот, авторы статьи горестно разбирают старую советскую проблему: рабочим нет смысла рвать жилы на работе, ибо за превышение плана им поднимают не зарплату, а план. Сделал за месяц 20 бочек при плане в 15 бочек? Получи почётную грамоту. В следующем месяце, будь любезен, делай уже 20 бочек по умолчанию. Сделаешь 15, как было раньше, получишь выволочку за невыполнение плана.

С точки зрения рабочего это несправедливо. С точки зрения корпорации, каковой являлся по своей сути СССР, это нормально, так как понятие «справедливость» корпоративным структурам глубоко чуждо. Корпорация не думает в терминах «это справедливо», «это порядочно», «это наш моральный долг». Корпорация не имеет души и эмоций, поэтому при установке заработной платы корпорацию волнует ровно одно — цена замены рабочих рук.

При развитом социализме заменить одного рабочего другим несложно, так как деваться рабочим некуда. Тарифную сетку спускает сверху государство, зарплаты везде одинаковы. Частный бизнес запрещён. Следовательно, нет нужды поднимать зарплаты выше уровня физического выживания — рабочему всё равно придётся в итоге работать на государство, если не на одном заводе, так на другом. Сколько при этом рабочий делает бочек, значения не имеет: каким бы он ни был передовиком, больше ему нигде не заплатят. Рабочим, в свою очередь, нет смысла напрягаться. В награду за ударный труд они получат только повышение плана, то есть будут больше вкалывать за ту же зарплату.

Ситуация патовая. Рабочим невыгодно напрягаться, государству невыгодно повышать зарплаты. В итоге рождается известная советская формула: «они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем».

При капитализме в дело вступает третий фактор — конкуренция. Если у Джонсона рабочие делают 15 бочек в месяц, а у Петерсона — 20 бочек в месяц, Джонсон теряет позиции на рынке, его бочки становятся слишком дорогими. Поэтому Джонсон вынужден смотреть по сторонам и повышать план до максимально возможных уровней. С другой стороны, рабочие могут в любой момент уйти в другое место, поэтому Джонсон вынужден одновременно с повышением плана повышать и зарплату. Из-за этого и рабочие, и владелец предприятия выкладываются на полную. Там, где советский передовик делал 25 бочек и получал титул стахановца, обычный капиталистический рабочий без особого напряжения делал 75 бочек, после чего садился в личный автомобиль и вёз семью ужинать в мясной ресторан.

Конечно, дело тут только не в том, что капиталистические рабочие как-то особенно выкладываются, хотя и в этом тоже. Капиталистические рабочие производительнее в том числе и потому, что им вовремя подвозят материалы, их снабжают исправными инструментами и, вообще, им обеспечивают нормальные условия для труда.

Вышесказанное не значит, что при капитализме все ведут себя одинаково. Корпорации, к примеру, иногда работают жёстко — душат сотрудников по зарплате, платя им по минимуму, но при этом ставят им максимальные нормы. При этом есть два важных отличия от от советской практики. Во-первых, торговые сети всё же вынуждены платить кассиру из супермаркета достаточную сумму, чтобы тот не ушёл в соседний магазин или куда-нибудь ещё, где платят больше. Во-вторых, торговые сети конкурируют друг с другом, поэтому они вынуждены устанавливать кассирам реальные высокие нормы по скорости и качеству работы. Советский кассир работал в гораздо более расслабленном ритме, поплёвывал на покупателей и получал столь маленькую зарплату, за которую сейчас никто не будет работать и вахтёром. Правда, советские кассиры добирали своё, получая свою долю от коррупционных потоков, однако это уже тема для другого разговора.

Предприятия, возглавляемые частными лицами, имеют больший выбор стратегий. Иногда бизнесмены следуют примеру корпораций — заставляют сотрудников ходить с бутылочками, как в Амазоне, и режут им зарплаты, как только они «получают слишком много». Вы наверняка или сами сталкивались с такими историями, или хотя бы слышали о них. Руководство обещает, допустим, по 5 монет за сделанную бочку, а потом, когда сотрудники перевыполняют план, сдаёт назад: «что-то вы зажрались ребята, со следующего месяца будет 3 монеты за бочку, а если не нравится, то за забором очередь стоит».

Другие бизнесмены в подобной ситуации продолжают платить по 5 монет за бочку — несмотря даже на то, что за забором и вправду есть небольшая очередь из тех, кто готов работать за меньшие деньги. Причин такого «нелогичного» с точки зрения социалистов поведения три.

Во-первых, частные лица, в отличие от социалистических или капиталистических корпораций, способны на человеческие отношения. Идея душить сотрудников ради двух процентов экономии им чужда. Во-вторых, команда крутых специалистов часто приносит больше денег, чем команда посредственностей, которые ненавидят свою работу. Да, крутым специалистам надо платить значительно больше, но в некоторых случаях это окупается. В-третьих, в бизнесе тоже действует правило сисадмина: «работает — не трогай». Бездумное урезание зарплат может привести сначала к текучке, а потом и к разнообразным ЧП — например, к срыву плана или к поломкам дорогостоящего оборудования.

Так как на рынке есть предприятия с разными стратегиями, в итоге и зарплаты, и требования к сотрудникам устанавливаются на нескольких справедливых уровнях. Ударная работа оплачивается хорошо, средняя работа оплачивается средне, плохая работа не оплачивается вообще.

Благодаря этому рабочие капстран живут богаче даже в тех ситуациях, когда подушевые ВВП социалистической и капиталистической страны примерно равны. Причина в том, что капиталисты вынуждены конкурировать за рабочие руки, из-за чего на потребление приходится тратить, грубо говоря, около 40% от ВВП. Социалисты имеют возможность устанавливать монопольно низкие расценки на труд. Благодаря этому социалисты могут опустить потребление до уровня в 15-20% от ВВП, а сэкономленные на рабочих деньги пустить на поднятие целины, на поддержку африканских людоедов или ещё на какие-нибудь важные государственные дела.