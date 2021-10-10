В Киеве допустили расширение санкционного списка из-за выборов в Госдуму

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.

«В данном случае они (санкции) введены относительно лиц, участие которых было установлено в организации и проведении выборов. Такие санкции введены. Вполне может быть, что список будет расширен. Что касается реакции мирового сообщества на выборы в Госдуму Российской Федерации. Та часть выборов, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана», – сказал Арестович в эфире телеканала «Дом», его слова приводит РИА «Новости».

17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сообщил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.