Стало известно состояние здоровья президента Чехии

Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана оценивается как стабильное, сообщил источник, близкий к хозяину Пражского града.

«Состояние здоровья Земана оценивается (медиками) как стабильное», – приводит слова источника ТАСС.

Он также добавил, что пока рано прогнозировать, как долго Земан пробудет в госпитале.

Напомним, в воскресенье Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля. Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана.