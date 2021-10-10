 

Стало известно состояние здоровья президента Чехии

10.10.2021, 20:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСостояние здоровья президента Чехии Милоша Земана оценивается как стабильное, сообщил источник, близкий к хозяину Пражского града.

«Состояние здоровья Земана оценивается (медиками) как стабильное», – приводит слова источника ТАСС.

Он также добавил, что пока рано прогнозировать, как долго Земан пробудет в госпитале.

Напомним, в воскресенье Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля. Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана.



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