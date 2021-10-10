В цирке Нижнего Тагила обезьяна напала на ребенка

Во время циркового представления в Нижнем Тагиле шимпанзе набросилась на ребенка, мальчик получил порезы ноги.

Вечером в субботу в цирке Нижнего Тагила шимпанзе неожиданно набросилась на пятилетнего мальчика, ребенок получил порезы левой ноги.

«Тяжелой травмы не было, были порезы. Ребенку незамедлительно была оказана вся необходимая медицинская помощь, необходимое лечение обеспечат в полном объеме. Родители претензий к цирку не имеют. Также заверили, что проведут работу по недопущению подобных случаев в будущем, проведут дополнительные инструктажи, усилят меры безопасности для зрителей», – говорится в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Зрители сообщили администраторам группы, что безопасность зрителей не была обеспечена на должном уровне.

Ранее в Кемеровской области во время представления цирка-шапито медведь напал на дрессировщицу.