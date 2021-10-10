 

В цирке Нижнего Тагила обезьяна напала на ребенка

10.10.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВо время циркового представления в Нижнем Тагиле шимпанзе набросилась на ребенка, мальчик получил порезы ноги.

Вечером в субботу в цирке Нижнего Тагила шимпанзе неожиданно набросилась на пятилетнего мальчика, ребенок получил порезы левой ноги.

«Тяжелой травмы не было, были порезы. Ребенку незамедлительно была оказана вся необходимая медицинская помощь, необходимое лечение обеспечат в полном объеме. Родители претензий к цирку не имеют. Также заверили, что проведут работу по недопущению подобных случаев в будущем, проведут дополнительные инструктажи, усилят меры безопасности для зрителей», – говорится в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Зрители сообщили администраторам группы, что безопасность зрителей не была обеспечена на должном уровне.

Ранее в Кемеровской области во время представления цирка-шапито медведь напал на дрессировщицу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Ядерный реактор ледокола «Ленин» поднимут со дна океана

23.09 / Белорусские военнослужащие поклялись на верность Лукашенко

10.09 / Skoda тестирует новый загадочный кроссовер

09.10 / Le Monde – скандинавские страны ограничили применение вакцины Moderna из-за осложнений

07.07 / Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС – заявления “Центрэнерго” и ДТЭК

04.07 / Буффон стал рекордсменом по числу матчей в Серии А

14.07 / В Барселоне задержаны двое алжирцев, подозреваемых в терроризме

12.03 / ВОЗ считает рынок Ухани самым вероятным местом зарождения пандемии

05.05 / В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

22.08 / Протесты в Беларуси: в центр Минска вышли почти три тысячи человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика