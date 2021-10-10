В сети опубликовали несколько простых правил для людей за 40
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На медийном портале Eat This, Not That! опубликовали семь правил, которые, по мнению экспертов, помогут людям после достижения возраста 40 лет сохранить силы и здоровье.
1. Необходимо внимательно отслеживать уровень витаминов и микроэлементов. Недостаток витамина D может привести к депрессии и проблемам с костями. Также в организме важно поддерживать баланс железа и витаминов группы В.
2. Не стоит переедать перед сном. Это замедляет обмен веществ ночью, приведет к ощущению тяжести в желудке и к риску набора лишнего веса.
3. Ненужно переживать о потере волос на голове. С возрастом, появление залысин естественно и для мужчин и для женщин. Душевные терзания не помогут в данном вопросе, но при наличии денег, современные средства могут решить много косметических проблем.
4. Физическая нагрузка и диета, содержащая много антиоксидантов, значительно снизят риск таких заболеваний как катаракта, рак, Альцгеймера, а также болезней связанных с избыточным весом.
5. Психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. После 40 психологические проблемы имеют свойства накапливаться. Поэтому, нет ничего плохого в том, чтобы своевременно обратиться к психологу.
6. Регулярно проходить медосмотры. Кроме стандартных обследований и анализов следует не забывать про ежегодную маммографию для женщин, урологическое обследование и осмотр кожного покрова на наличие подозрительных родинок.
7. Правильно тренироваться. Хорошая разминка, продолжительностью 5-10 минут, значительно снизит возможность травмы во время тренировок. Следует с осторожностью выполнять силовые упражнения. Необходимо прервать тренировки в случае продолжительных болевых ощущениях в мышцах более недели или в суставах более двух дней.
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