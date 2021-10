В сети опубликовали несколько простых правил для людей за 40

На медийном портале Eat This, Not That! опубликовали семь правил, которые, по мнению экспертов, помогут людям после достижения возраста 40 лет сохранить силы и здоровье.

1. Необходимо внимательно отслеживать уровень витаминов и микроэлементов. Недостаток витамина D может привести к депрессии и проблемам с костями. Также в организме важно поддерживать баланс железа и витаминов группы В.

2. Не стоит переедать перед сном. Это замедляет обмен веществ ночью, приведет к ощущению тяжести в желудке и к риску набора лишнего веса.

3. Ненужно переживать о потере волос на голове. С возрастом, появление залысин естественно и для мужчин и для женщин. Душевные терзания не помогут в данном вопросе, но при наличии денег, современные средства могут решить много косметических проблем.

4. Физическая нагрузка и диета, содержащая много антиоксидантов, значительно снизят риск таких заболеваний как катаракта, рак, Альцгеймера, а также болезней связанных с избыточным весом.

5. Психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. После 40 психологические проблемы имеют свойства накапливаться. Поэтому, нет ничего плохого в том, чтобы своевременно обратиться к психологу.

6. Регулярно проходить медосмотры. Кроме стандартных обследований и анализов следует не забывать про ежегодную маммографию для женщин, урологическое обследование и осмотр кожного покрова на наличие подозрительных родинок.

7. Правильно тренироваться. Хорошая разминка, продолжительностью 5-10 минут, значительно снизит возможность травмы во время тренировок. Следует с осторожностью выполнять силовые упражнения. Необходимо прервать тренировки в случае продолжительных болевых ощущениях в мышцах более недели или в суставах более двух дней.