Прохор Шаляпин резко ответил на обвинения в смерти жены

Российский певец Прохор Шаляпин в своем посте в Instagram жестко прокомментировал критику хейтеров, которые усомнились в его чувствах к умершей жене.

После программы Андрея Малахова, где он пояснил общественности о подробностях его личной жизни с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис, на артиста обрушился шквал обвинений в меркантильных мотивах.

Шаляпин не стал игнорировать столь не лестное мнение публики. Он выразил свое равнодушие к критикам и сказал, что никому ничего не должен. Также певец поблагодарил своих поклонников за слова поддержки.

Напоминаем, что Татьяна Дэвис скончалась в конце сентября этого года от осложнений, вызванных коронавирусом. О смерти своей жены Прохор Шаляпин узнал только спустя неделю. После этого он публично высказал свои претензии на наследство, которое оставила Дэвис.