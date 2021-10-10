 

Прохор Шаляпин резко ответил на обвинения в смерти жены

10.10.2021, 20:38, Разное
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Российский певец Прохор Шаляпин в своем посте в Instagram жестко прокомментировал критику хейтеров, которые усомнились в его чувствах к умершей жене.
После программы Андрея Малахова, где он пояснил общественности о подробностях его личной жизни с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис, на артиста обрушился шквал обвинений в меркантильных мотивах.

Шаляпин не стал игнорировать столь не лестное мнение публики. Он выразил свое равнодушие к критикам и сказал, что никому ничего не должен. Также певец поблагодарил своих поклонников за слова поддержки.

Напоминаем, что Татьяна Дэвис скончалась в конце сентября этого года от осложнений, вызванных коронавирусом. О смерти своей жены Прохор Шаляпин узнал только спустя неделю. После этого он публично высказал свои претензии на наследство, которое оставила Дэвис.



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