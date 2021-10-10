 

Как правильно подобрать модную сумку на осень: полезная шпаргалка от стилистов

10.10.2021, 20:28, Разное
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Ни один наряд нельзя считать завершенным, если в нем нет сумки. Этот важный аксессуар выполняет много задач, в частности расставляет акценты и завершает образ. Чтобы лук получился гармоничным, нужно правильно подобрать к нему сумку.

Советы от Яны Луньковой

Стилист Яна Лунькова рассказала в своем инстаграм-аккаунте, как выбрать этот аксессуар на осень 2021 года.

К осеннему образу идеально подходит сумка-багет или хобо. Стилист также рекомендует обратить внимание на сумки мягкой формы и структурные изделия. Шоперы по-прежнему на пике моды. Цвета аксессуаров разнообразны, как и формы, и материалы.

Осенняя сумка вовсе не обязательно должна быть большого размера. Можно носить небольшие модели с ремнем через плечо. Рекомендуется выбирать изделия необычных форм и асимметричные варианты. В моде сумки, украшенные цепочками и бахромой.

Базовой моделью сейчас можно считать сумку-пельмень, если правильно вписать ее в образ.

Еще один тренд нового сезона – меховые аксессуары. В моде сумки, полностью выполненные из твердого материала, а также с элементами из металла.

Любительница рюкзаков Яна Лунькова советует остановиться на мягких моделях.

Полезная шпаргалка от стилиста Зои Паниной

Стилист Зоя Панина поделилась со своими подписчиками в “Инстаграме” полезной шпаргалкой, как правильно выбрать сумку, чтобы создать актуальные и эффектные образы.

Сумка должна соответствовать стилю и цветовой гамме наряда. Следует выбирать удобные в эксплуатации изделия хорошего качества. Также они должны соответствовать образу жизни и характеру владельца.

Как выбрать сумки для разных целей:

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Как правильно подобрать сумку к образу

1. Сумка не должна быть в образе чужерожным элементом. Она должна выражать стиль образа и его настроение.

2. Для создания монохромного образа нужно выбирать сумку того же тона, что и одежда, но она должна быть ярче или светлее, чтобы появилась необходимая динамика.

3. Сумка может стать ярким акцентом в образе. Например, в этом году актуальными цветами могут быть зеленый или оранжевый.

4. Актуален вариант, где сумка подбирается в тон обуви, при этом чем ярче будет цвет, тем лучше. Но остальные элементы образа должны быть выдержаны в нейтральной гамме.

5. Беспроигрышный вариант – это сумка, подобранная в цвет принта.

6. Образ станет намного интереснее, если подобрать сумку в общей цветовой гамме, но оригинальной формы.

7. Подобрать сумку в тон одного из элементов одежды: джемпера, брюк, юбки и др.

8. Образ получается гармоничным, если сумка одного оттенка с другими аксессуарами: шарфом, ремнем, перчатками, шапкой, платком.



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