Мнение: Пособия жертвам Гаванского синдрома

– У меняя болит голова. Я жертва Гаванского синдрома.

– Чем докажите?

– Ой, все.

Забавным пшиком завершилась история расследования "Гаванского Синдрома".

Фабула такова. Некоторое время назад у различных сотрудников Госдепа и ЦРУ в посольствах в разных странах мира начала необъяснимо болеть голова и ухудшалось самочувствие. Так как первые такие случаи произошли на Кубе, американцы обозвали это "Гаванским синдромом". Позднее такие случаи происходили в Берлине, Вене, Москве, Дели, Ханое и ряде других городов с посольствами США.

В рамках расследования причин происходящего, США начали набрасывать, что это Россия или Китай испытывают некое волновое оружие или какие-то излучатели на американских дипломатах в различных странах мира. Мол, нехорошие люди с незадекларированной миниатюрной установкой направленного излучения колесят по миру и посылают болезненные волны в мозг американских дипломатов.

Под эти цели по линии Госдепа США была сформирована официальная комиссия, которая на бюджетные деньги должна была расследовать "Гаванский синдром" и отчитываться перед Госдепом и комитетом Сената США по разведке.

По итогу расследования:

1. Не удалось установить причастность какой-либо страны к подобным фактам.

2. Не удалось установить причины ухудшения самочувствия сотрудников Госдепа и других ведомств.

3. Не удалось объяснить причины "Гаванского Синдрома".

4. Не удалось понять, было ли это вообще нападением или это что-то другое.

5. Всего установлено несколько десятков случаев негативного воздействия на мозг, часть из которых сделали сотрудников нетрудоспособными.

6. Основные симптомы – головокружение. звон и давление в ушах, изнуряющие головные боли и необратимые повреждения мозга.

По факту подобного "расследования", Байден подмахнул бумагу, которая предусматривает государственные выплаты "жертвам Гаванского синдрома", чем бы он ни был. Персонал на Кубе получил указания считать "Гаванский синдром" реальным. Пентагон также выпустил новую директиву, которая предписывает лицам, которые предположительно стали жертвами "Гаванского синдрома", немедленно покинуть угрожающий район и сообщить об инциденте вышестоящему командованию.

Сенатор Рубио заявили, что надеется, что в будущем США все-таки узнают, что происходит, а те, кто смеют сомневаться в реальности "Гаванского синдрома", являются прямыми и косвенными агентами влияния иностранных держав, которые причастны к "Гаванскому синдрому". Утверждения ученых о том, что речь идет об обычных психосоматических расстройствах и наведенной истерии комиссия отвергает. Также в разведсообществе критикуют администрацию Трампа которая "не слишком серьезно относилась к таким случаям, хотя они продолжаются с 2016-го года".

Сенатор Коллинз добавил, что руководство ЦРУ выделило дополнительных сотрудников, чтобы выяснить, что происходит. В аппарате директора ЦРУ заявили, что они изучают ряд гипотез, но пока не пришли к каким-либо определенным выводам, хотя и полны решимости "докопаться до правды". Озвученную в СМИ версию о том, что это результаты работы "секретного излучатели ГРУ" в ЦРУ не комментируют (хотя конечно же вина Петрова и Боширова заведомо очевидна). В отчете американской академии наук по этому поводу от декабря 2020-го года утверждалось, что это все следствие "направленного импульса радиочастотной энергии". При этом в 2018-м году расследование Госдепартамента указывало в качестве основной причины – индийского короткохвостого сверчка.

Пока что официальная позиция разведсообщества заключается в том, что США приближаются к разгадке этой тайны, но пока они находятся недостаточно близко, чтобы сделать аналитические выводы, которые от спецслужб ожидает общество. Читай, пока не придумали, как к этой халтуре привязать Китай или Россию. Стоит отметить, что вся эта истерия по поводу "Гаванского синдрома" стартовала одновременно с кампанией Рашайгета во времена борьбы Хиллари Клинтон против Трампа.

Краткое описание "Гаванского синдрома".

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