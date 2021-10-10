Арестович назвал “реальной политикой” реакцию мирового сообщества на выборы в Госдуму, в том числе в Крыму

“Что касается реакции мирового сообщества на “выборы” в Госдуму Российской Федерации. Та часть “выборов”, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана. […] Не признать в целом выборы в российскую Госдуму – это означает резкое обострение отношений с РФ”, – сказал он.

По словам советника главы ОП, “когда политики хотят реализовать свои принципы, они всегда вынуждены просчитывать последствия того, что может случиться”.

“Российская Федерация – член Совета безопасности ООН, одна из серьезных мировых сил, на которую идет очень большой расчет и на Западе. Россия со многими государствами находится в торгово-экономических, военных отношениях и так далее. И если посмотреть на беспрецедентное давление, которое оказывала Российская Федерация на участников Крымской платформы, можно понять, насколько нелегко было государствам и конкретным людям участвовать в саммите Крымской платформы. Нечто подобное сохраняется и в отношении выборов в российскую Госдуму. Если ее полностью не признать, то все решения, которые она наплодит за это время, будут незаконны. А ведь среди этих решений будут и те, которые задевают конкретные политические, экономические интересы разных государств”, – объяснил Арестович.

Он считает, что “это так называемая реальная политика, которая, к сожалению, в какой-то мере противостоит политике принципов”.

“Здесь всегда есть компромисс и он всегда конкретен. В данном случае не признали “выборы” в Крыму и осудили голосование граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях на востоке Украины. И на этом спасибо”, – резюмировал Арестович.

Контекст:

Выборы в Госдуму завершились 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Результаты 24 сентября утвердила Центральная избирательная комиссия России. По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила прокремлевская партия “Единая Россия” – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, “Справедливая Россия – За правду” – 27, ЛДПР – 21, “Новые люди” – 13, “Родина”, “Гражданская платформа” и Партия роста – по одному. При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы РФ.

Относительно причастных к выборам в Госдуму санкции решили применить с Совете национальной безопасности и обороны Украины, это решение утвердил в начале октября президент Владимир Зеленский.

—