Тыквы для Порошенко и автопробег к дому Зеленского. Под Киевом прошли сразу две акции протеста

Полиция Киевской области в Facebook сообщила, что порядок на акции в Козине обеспечивают сто правоохранителей. По состоянию на 18.30 существенных нарушений порядка не было зафиксировано.

Только один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4451054534949684

“Общественное” сообщает, что участники акции принесли тыкву к дому Порошенко и развернули плакат с изображением пятого президента и нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, на котором призывают “сдать” последнего.

Одновременно с акцией в Козине другая акция протеста под названием “Автомарш разгневанных граждан” проходит у дома Зеленского в Конче-Заспе. Ее организовала общественная организация “Демократическая сокира”. Соучредитель организации Виктор Трегубов анонсировал сбор людей на 17.00, после чего участники акции отправились в Конча-Заспу “передать привет Зеленскому”.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4623485877671577

“Демократическая сокира” на своем YouTube-канале вела прямую трансляцию акции. На видео видно, что митингующие пришли с плакатами “Коломойского под санкции” и “111 статья. Зе! Готовься!”. Также участники акции жгли файеры.

ВИДЕОВидео: Демократична Сокира / YouTube

Контекст:

Акция у дома Порошенко началась 9 октября. На месте событий находится 60 силовиков. Полиция Киевской области писала, что во время протеста ее участники пытались “начать толкотню”.

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