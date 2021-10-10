Мнение: Фейсбук без Цукера не слаще



Комсомольцы-добровольцы



На самом деле забавно, хотя одновременно и страшновато читать о том, на этот раз уже в бывшем «свободном мире» происходит быстрая эскалация ррррреволюционного идиотизма, он же «воукизм». Прямо по классике – как «революция пожирает своих детей». Цукерберг придумал Фейсбук – сейчас Фейсбук (точнее, та реальность, которую породил в том числе и Фейсбук) пожрет его самого. С одной стороны – справедливо, с другой – монстры воукизма растут и пухнут на глазах, и пожрут они отнюдь не только Цукера, они пожрут всё и всех.

Я про некую Френсис Хауген, «аналитика Фейсбука» – мощнейший скандал разгорается как раз сейчас, когда эта Хауген выступает в Сенате США на слушаниях против Цукерберга и его компании.

Здесь надо сразу пояснить: конечно, ПО ИДЕЕ, в свободном мире давно надо было бы провести слушания против политики ФБ – за то, что эта кампания самым бессовестным и противозаконным образом зажимает свободу слова, ввела у себя самую натуральную цензуру, всячески мешает свободному обмену мнениями, насаждает среди пользователей свое, крайне узколобое и мракобесное понимание реальности, способствует разобщению и доносительству. Это было бы нормально и хорошо, и этому можно было бы только поаплодировать.

Но прикол в том, что в данный момент Сенат США «судит» Фейсбук… но за прямо противоположное! Буквально – Цукерберга и его шайку держиморд, как это ни смешно, ОБВИНЯЮТ в том, что они… недостаточно, не в должной мере зажимают свободу слова, ввели слишком мягкую цензуру, плохо, без должного энтузиазма мешают свободному обмену мнениями, манкируют насаждением среди всех и вся максимально мракобесной и тупой концепции понимания реальности (триада «воукизм-климат-ковид»), ставя превыше идеологических свои, о ужас, коммерческие интересы!! И вот именно ЗА ЭТО Цукера сейчас бьют и в итоге, возможно, даже вовсе отстранят от руководства компанией, поставив вместо него проверенных чернокожих комиссаров вообще с одной извилиной в мозгу, но зато – беззаветно преданных Линии Партии и готовых выжигать крамолу под корень!

В качестве тарана была избрана эта самая Френсис. История проста: в 2018 году Цукерберг, которого пинали в зад адепты Демпартии и «новой нормальности», САМ завел в ФБ «идеологический отдел», куда специально набрал целую группу наиболее отмороженных и отбитых на голову борцов с реальностью, которые должны были обеспечить «борьбу с трампизмом» и полное соответствие ФБ «новой нормальности»; среди них была и Хауген. 2 с лишним года Френсис наслаждалась «работой», придумывая все новые способы аппаратного идеологического контроля над пользователями соцсетей, внедряя цензуру и баны; но сразу после «избрания» Байдена Цукер поспешил избавиться от сборища новоявленных комсомольцев и стукачей под предлогом того, что «задача выполнена», типа «Байден же избран», «идеологическая чистка же завершена», и поэтому «все свободны, всем спасибо».

Но не тут-то было! Опять же – наш опыт: комиссаров очень просто завести, но потом от них хрен избавишься. «Работники идеологического фронта» ведь никогда не могут счесть свою работу «выполненной» – что ж им потом, к станку вставать?! А враги-то? Они ведь никуда не делись, они только затаились! И кстати – а кто это в ситуации обострения идеологической борьбы увольняет комиссаров? Не есть ли такой человек, пусть и пробравшийся на самый верх, натуральная контра?? Впрочем (мы опять же помним), обычно сразу «контрой» не обзывают – для начала есть ярлыки помягче – «близорукость» и «мягкотелость». Вот сейчас Марик как раз проходит по статье «близорукости» – не разглядел классовых врагов, ослабил бдительность, падла. И это несмотря на то, что партия доверила ему чрезвычайно важный идеологический инструмент на 2 миллиарда трудящихся – целый Фейсбук!

В общем, читаем: «На основе полученных от Фрэнсис Хауген документов The Wall Street Journal в сентябре опубликовала в общей сложности девять статей. В материалах газеты рассказывается, как алгоритмы Facebook провоцируют разжигание агрессии и ненависти среди пользователей, как соцсеть используют в преступных целях, распространяют фейки о пандемии коронавируса и вакцинации, как Instagram вредит самооценке и психике подростков, вызывая суицидальные мысли, а также что на Facebook существует VIP-клуб для обладателей элитных аккаунтов».

Перевод: «разжигание агрессии и ненависти» – это когда пользователи безответственно и преступно вместо фото своего ужина в расово и гендерно разнообразной компании постят что-то актуальное и нетолерантное; фейки о пандемии и вакцинации – вообще всё, что хоть как-то отклоняется от Генеральной Линии «мы все умрем, но вакцинация нас спасет»; ну а «вред от Истаграма» – своего рода шедевр от вокеизма: дескать, подростки видят, какие там все на фотках в Инстаграме загорелые, здоровые и накачанные играют в волейбол на пляже в Малибу – и после этого им от зависти остается только пойти самоубиться, поскольку они-то все прыщавые, недоразвитые и у себя в Жмеринке без шансов на такую телку/такого красавчика! Казалось бы – но уж в последнем-то в чем вина Цукерберга? Оказывается, по мнению Хауген – Фейсбук недостаточно разъясняет подросткам, что пользователи Инстаграма вовсю используют Фотошоп!

Все выглядит как откровенный бред; но, с другой стороны, комсомольские собрания 20х-30х-40х – это разве не такой же был бред? В конечном итоге Цукер, как какой-нибудь Зиновьев или Ягода, попадает под колеса запущенной им же машины «активизма-воукизма»: от «утратил бдительность» до «продался врагам» – дистанция в полшага. Его кинут на съедение каким-нибудь «черным пантерам» – только мы этого марика и видели.

Но и нам, опять-таки – хвастать нечем: достаточно вспомнить, что главное идеологическое противостояние в РФ – между ЕР и КПРФ, как мы все увидели не так давно. Другими словами – спор идет исключительно за то, оставаться ли в нам, как в чистилище, в нынешней «сувенирной демократии», или уж провалиться, наконец, back in the USSR. Классический «выбор без выбора», и третьего не дано. Как между Цукером и престарелой (37 лет) комсомолкой Хауген.

Хрен редьки не слаще.