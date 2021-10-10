ДОСААФ приостановило полеты L-410 после крушения самолета в Татарстане

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РФ (ДОСААФ) приостановило полеты самолетов L-410 до окончания расследования причин крушения в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

«По указанию председателя ДОСААФ РФ Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — сказали в обществе.

Сегодня двухмоторный самолет L-410 потерпел крушение в городе Мензелинск, расположенном в 300 километрах от Казани. На борту находились 22 человека — два пилота, инструкторы и парашютисты. В результате трагедии погибли 16 человек, включая членов экипажа. Остальные шестеро были госпитализированы в больницы Набережных Челнов и Казани. Один из выживших находится в тяжелом состоянии.

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Что известно о крушении самолета L-410 с парашютистами на борту

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, пилоты после взлета на высоте 70 метров попросили вынужденную посадку из-за отказавшего левого двигателя. Глава республики добавил, что члены экипажа пытались увести самолет подальше от жилых домов.

Let L 410 «Turbolet», который в РФ еще называют «Чебурашкой» — двухмоторное воздушное судно, предназначенное для местных воздушных линий. Как отмечает «Интерфакс», «Чебурашку» разработало конструкторское бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice в 1966-1967 годах. Самолет рассчитан на 19 человек.

Это уже третья катастрофа самолета L-410 в этом году. Так, в ночь на 13 сентября воздушное судно той же модели потерпело крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, на борту находились 14 человек. 19 июня то же самое произошло под деревней Журавлево Кемеровской области.

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