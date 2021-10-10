Мнение: Новые «ревущие 1920-е», «Ешьте богатых!» и улицы Филадельфии

1. В США пошли разговоры о том, что после окончания коронакризиса мир вступит в новую прекрасную эпоху «ревущих 1920-х» годов. Так же, как это было сто лет назад, когда промышленность и потребление бурно росли после окончания Первой мировой войны, а вся Америка лихо отплясывала под джаз и делала кассу молодому тогда Голливуду:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ревущие_двадцатые

Чтобы приблизить это светлое будущее, американские власти готовят сейчас новые триллионные программы соцподдержки и стимулирования экономики, ради которых придётся ещё сильнее нарастить госдолг США, а также перевести печатный станок в ещё более быстрый режим.

Виктор Мараховский комментирует эту блестящую перспективу:

https://t.me/vmarahovsky/2015

Наблюдая за тем, ув. друзья, как по ту сторону Арктики, Атлантики и Пацифики от нас происходит эпическая битва при четырёх триллионах, ув. друзья — я не могу отделаться от двух предчувствий.

В двух словах — для тех, кто пропустил: речь идёт фактически о создании в отдельно взятой стране искусственной эпохи, эры десятилетнего процветания (как выражается Wall Street Journal, процветания «с турбонаддувом»). Позволю себе процитировать редакционную колонку: «Мы проанализировали новое изобилие для читателей. Взять, скажем, “налоговую скидку” на детей, которая на самом деле является универсальным базовым доходом, будет препятствовать процессу труда и обойдётся в один триллион долларов. Или взять программу оплачиваемых семейных и медицинских отпусков, которая призвана помочь малообеспеченным работягам, но будет по факту субсидировать состоятельных американцев, зарабатывающих от 200 000 долларов в год и выше. Мы познакомили читателей со множеством бухгалтерских фикций, которые делают программу дешевле на бумаге. Реальные же расходы могут составить 5,5 триллиона долларов за десять лет — и даже больше. Более высокие траты заставят американский средний класс полагаться на правительство в удовлетворении все большего количества потребностей».

Так вот, ув. друзья, предчувствие первое:

— это будут такие ревущие двадцатые, по сравнению с которыми рёв оригинальных двадцатых, двадцатого века, послышится писком. Представим себе огромное по размерам общество, у значительной части которого, с одной стороны, в той или иной форме отобрали (или освободили от? вопрос сложный) возможности самообеспечиваться, сделав пряничную утопию предместий XX века предметом совершенно люксового потребления. А с другой — при условии соблюдения государственных указаний на тему «где жить и что есть» — накидали достаточно талонов на соевый суп, субсидий на оплату нетфликса и на рекреационную марихуану, чтобы она, эта часть общества, реально перестала париться и даже иногда могла бы себе позволить крутые наушники. Или смартфон. Или виртуальную крутую толстовку от Balenciaga для своего персонажа в популярной игре.

Это будет массовый доступ к копеечному в производстве, но дорогому в продаже демонстративному потреблению, и это будет своего рода инферно вроде позднеримских потребителей-избирателей. Только формула будет звучать «сои и нетфликса!»

А теперь предчувствие второе. Если эти ревущие американские двадцатые состоятся, то подавляющее большинство других держав будут поддаваться искушению и даже чудовищному давлению с требованием скосплеить это же для своих граждан. Которые будут реветь, требуя сои и нетфликса, и пересылать друг другу сказы о Том, Как У Америки Получилось, и горестно рыдать в шапки на тему «а у нас всё украдено чиновниками, а могли бы уже всем раздать и все жили бы как люди и работать не нужно было бы воще».

Как хорошо известно любителям истории, после «ревущих 1920-х» в США, а вслед за ними и во всём мире началась Великая депрессия. Америка полностью оправилась от неё только через 20 лет.

2. Левые настроения массово охватили западные страны, утверждает левое британское издание Гардиан. В своих бедах разочарованная молодёжь винит капитализм:

http://www.stoletie.ru/obschestvo/jeshte_bogatyh__751.htm

Все твердят о глобализме, а на самом деле на Западе, особенно среди молодежи, усиливаются симпатии к социализму. Об этом сообщает британская газета Guardian в статье под характерным заголовком «Ешьте богатых! Почему миллениалы и поколение Z отвернулись от капитализма». В ней ее автор Оуэн Джонс пытается ответить на вопрос, почему сегодня почти восемь из 10 молодых британцев обвиняют капитализм в жилищном кризисе, а две трети хотят жить при социалистической экономической системе.

«Молодые люди голодны, и в меню есть богатые, – пишет Guardian. – Этот деликатес впервые появился в XVIII веке, когда философ Жан-Жак Руссо якобы заявил: “Когда людям больше нечего будет есть, они будут есть богатых!” Но сегодня эта фраза звучит в Твиттере и других социальных сетях. В TikTok вирусные ролики показывают молодых людей со свежими лицами, угрожающе поднимающими вилки на любого, у кого есть машины, у которых есть кнопки запуска, или холодильники, у которых есть диспенсеры для воды и льда».

Такие невероятные еще вчера выводы подтверждают статистические данные. Согласно отчету, опубликованному в июле правым аналитическим центром Института экономики (IEA), молодые британцы сделали решительный поворот влево. Почти 80% обвиняют капитализм в жилищном кризисе, в то время как 75% считают, что чрезвычайная ситуация с изменением климата является «специфической проблемой капитализма», а 72% выступают за широкую национализацию. А 67%, свидетельствует IEA, хотят жить при социалистической экономической системе.

«Пролетарии всех стран соединяйтесь»? Нет, никто не призывает к революции и к тому, чтобы повторить опыт СССР. Но разочарование в капиталистической системе на Западе – налицо. И главная причина – ухудшение условий жизни и потеря надежды на то, что они улучшатся.

«За два десятилетия шансы молодого человека со средним доходом владеть домом уменьшились более чем вдвое, – пишет Guardian. – Этих молодых людей называют “рентой поколений”: около половины людей моложе 35 лет в Англии снимают жилье в частном секторе, что часто определяется вымогательством арендной платы и ненадежностью. Арендная плата в Англии составляет почти половину получаемой арендатором зарплаты, а в Лондоне удивительные 74,8%, что на треть больше с начала века».

Согласно опросу 2019 года, проведенному благотворительной организацией Barnardo’s, две трети людей в возрасте до 25 лет считают, что их поколение будет жить хуже, чем их родители. А Кейр Милберн, академик и автор книги «Поколение левых» утверждает, что «широко распространенные левые симпатии среди молодежи – это современное явление, порожденное экономическими условиями, и этот пессимизм является новым». <…>

Причем сомнения насчет капитализма высказывают сегодня на Западе не только в Англии и не только молодежь. Вопрос, что делать с капитализмом, чтобы он не рухнул, ставят уже сами капиталисты. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила недавно в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, что мировая экономика стоит на пороге новой Великой депрессии, в том числе из-за катастрофического социального неравенства. Она даже сослалась на свежее исследование МВФ, где сказано, что сегодняшняя ситуация «похожа на “бурные 1920-е годы”, которые в конечном итоге привели к краху финансового рынка в 1929 году».

Автор по ссылке пишет, что скепсис по отношению к западному капитализму растёт в том числе «на фоне успехов коммунистического Китая, где капитализм существует в оригинальных рамках коммунистической системы и под контролем компартии». Проблема в том, что от коммунизма в Китае осталась практически одна только внешняя обёртка, на деле же там именно классический капитализм, хотя и с повышенной ролью государства.

В Китае, в отличие от Запада, нет раздутой системы социальной поддержки, там царствует аморальный вариант протестантской рабочей этики, в бизнесе и в трудовой сфере царит жёсткая конкуренция, на которую не влияют ни расовые, ни гендерные квоты. Китайцы работают сами, а не завозят к себе миллионы мигрантов и беженцев. И хотя Китай в последние годы начал бороться за более экологичное производство, он крайне далёк от западного зелёного безумия, которое легло тяжким бременем на европейскую экономику.

Китайская система высшего образования пока ещё не девальвировалась, как на Западе или в России, там нет миллионов невостребованных выпускников с бесполезными дипломами. В финансовом плане китайцы живут на свои, у них нет внешнего долга в 100% ВВП, как у США, или в 345% ВВП, как у Великобритании. Во внешней политике Китай руководствуется исключительно своими национальными и бизнес-интересами, а вовсе не ратует за «мировой коммунизм», в отличие от западных стран, которые пытаются насаждать «свободу и демократию».

Удивительным образом, чем больше на Западе заигрывают с левыми идеями, чем больше там запускают руку в чужой карман для решения проблем отдельных групп населения – тем больше там нарастают кризисные явления и тем сильнее левые настроения.

3. Филадельфия – город, откуда пошли Соединённые Штаты, где была подписана декларация о независимости США. Теперь же по улицам этого священного для американцев места ходят нескончаемые толпы наркоманов, повсюду раскиданы их палаточные городки:

https://www.youtube.com/watch?v=lNu0fRT5oYs

Наркотики продаются на улицах практически в открытую. В комментариях к видео пишут, что это похоже на зомби-апокалипсис наяву. В Лос-Анджелесе ситуация не лучше, заявляют американцы. У нас нет ничего подобного, пишут восточные азиаты. Даже у нас нет ничего подобного, пишут восточные европейцы.