 

Губернатор Краснодарского края запретил нашествие саранчи

10.10.2021, 19:51, Разное
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В столице одного из крупнейших аграрных регионов страны – Краснодаре, прошло совещание по вопросам продовольственной безопасности и стоимости основных продуктов питания. Помимо краевых министров, в собрании принял участие и губернатор Вениамин Кондратьев. 

«Сахар подорожал на 70 процентов. Как это вообще может быть? Небось, через Новороссийск вывозите всё за границу? Это хорошо, что президент ещё в наши краснодарские магазины не заходил. Вы говорите, что есть объективные причины. Это какие же, позвольте поинтересоваться?», – поинтересовался глава региона.

Аграрии отметили, что основной причиной удорожания сахара стал неурожай сахарной свеклы из-за слишком рекордного нашествия саранчи.

«Вениамин Иванович, это какая-то новая саранча. Возможно, китайская, как «ковид» налетает и съедает всю свеклу. Если бы мы знали, как бороться, то цены подросли максимум процентов на 50, а то и на 30. Вот если бы вы нам помогли, то вместе бы справились», – заявил директор крупного агропредприятия края.

Глава региона прислушался ко мнению промышленников и издал указ о запрете нашествия саранчи в Краснодарском крае. Контролировать его исполнение будут сотрудники правоохранительных органов, МЧС и кубанские казаки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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