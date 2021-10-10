 

В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым

10.10.2021, 19:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».



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