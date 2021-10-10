Стала известна дата присяги нового канцлера Австрии

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10.10.2021, 19:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФедеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.

«Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться», – приводит его слова РИА «Новости».

Он выразил благодарность Курцу за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

В четверг вице-канцлер Австрии и лидер партии «Зеленые» усомнился в способности Курца исполнять обязанности на фоне начатого против него расследования по делу о коррупции.

Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.



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