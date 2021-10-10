Избитый в метро мужчина рассказал о самочувствии

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10.10.2021, 19:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИзбитый в московском метро тремя мужчинами Роман Ковалев опубликовал новое фото на своей странице в Instagram рассказал о самочувствии.

«Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать», – написал он в Instagram.

Он также поблагодарил тех, кто поддержал его теплыми словами.

Ранее было предъявлено обвинение троим участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и об угрозе насилием представителям власти.

Конфликт произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, один из пассажиров заступился за девушку. После этого обвиняемые начали его избивать. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.



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