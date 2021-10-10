Мнение: Празднования “Бабьего Яра” на Украине

Глава украинского еврейского комитета Эдуард Долински о том, как на Украине отмечают годовищну расстрелов евреев в Бабьем Яру.

Празднования "Бабьего Яра" на Украине

Глава языческой общины Чернигова, выпускник технологического университета Анатолий Ярошенко (Яровед) в годовщину Бабьего Яра пишет "Нет ни одного доказательства, что в Бабьем яре проходили массовые расстрелы. Все, на чем построен этот миф – исключительно рассказы так называемых свидетелей.

Нет ни одного документа, который бы фиксировал какую-нибудь количество якобы расстрелянных там людей. Все цифры жертв – исключительно догадки и выдумки. Нет списка даже 10 человек, в котором бы содержались имена тех, кто там погиб.

Нет ни одного свидетельства, показаний, воспоминаний и подтверждений расстрелов в Бабьем яре среди бойцов вермахта"

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На Радіо НВ передача "Манипуляторы". Ведущий Дмитро Тузов. Тема передачи "Кто убивал в Бабьем Яре". Для прояснения вопроса о том, кто убивал, пригласили работника проекта VoxCheck Светлану Слипченко.

Включают комментарий канадского псевдоисторика Алика Гомельского о том, что убивали в Бабьем Яре "только айнзацкоманды, состоявшие исключительно из арийцев".

Следующим идет комментарий директора архива СБУ Андрия Когута: "Украинцы к расстрелам не привлекались, так как им не выдавали много патронов".

Вступает сотрудница VoxСheck и подтверждает, что украинцы в убийстве евреев не участвовали, а те кто так утверждает, тот распространяет российские мифы.

У меня от всего этого происходит в мозгу замыкание и возникают вопросы.

Скажите, пожалуйста, уважаемое радио, по вашему мнению, местные коллаборанты не были допущены к расстрелам только в Киеве или по всей Украине тоже?

Куда делось имущество, квартиры и дома убитых в Киеве евреев и кто им распоряжался?

Кто составлял списки евреев?

Кто Киеве издавал газеты с призывами к убийству евреев?

Кто искал, выдавал, арестовывал, конвоировал евреев к месту убийства и убивал в Киеве на протяжении 1941-43 года?

Чем занималась украинская вспомогательная полиция?

Какую роль играли отряды полиции шуцманшафт?

Скажите, член айнзацкомманды С, убийца евреев в Бабьем Яре и других городах, оуновец Олесь Бабий – он ариец? Ему, кстати, в родном селе установили мемориальную доску.

Евреи-жертвы Холокоста, которые рассказывают о жестокости украинских полицаев и других коллаборантов – они врут?

Как несколько сотен сотрудников айнзацгруп смогли убить полтора миллиона украинских евреев?

Кто отправлял евреев в лагеря смерти и охранял гетто, чтобы евреи оттуда не сбежали? Кто гнался за евреями, которые смогли бежать с места казни?

Кто все эти люди?

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Одновременно с Нобелевской премией, Львовская облрада объявила лауреатов премии имени Степана Бандеры.

В номинации "Политическая деятельность" премию Бандеры получил писатель Олег Кристыняк, автор романа про УПА "Зеленые волки: рассказ повстанца".

По словам автора, роман о тяжелой жизни бойцов УПА написан в стиле "эротического боевика".

К сожалению, несмотря на неоднократные обращения Украинского еврейского комитета, облрада вновь не присудила премию Степана Бандеры активисту нетрадиционной еврейской ориентации, заведующему Евсекцией при минпамяти Иосифу Зисельсу.

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Депутаты облсовета дистрикта Галиция в годовщину уничтожения еврейской общины Киева в Бабьем Яре приняли обращение к руководству страны. Депутаты выражают обеспокоенность строительством мемориала Холокоста в Киеве.

Проект музея Холокоста в Бабьем Яре депутаты дистрикта называют "кремлевской пропагандой, которая хочет представить украинцев антисемитами", а людей финансирующих музей – "одиозными".

Львовские депутаты требуют отказаться от проекта мемориального музея Холокоста, а вместо него построить просто музей Бабьего Яра, в котором, они, вероятно, хотят чествовать героев вспомогательной полиции, шуцманшафта, дивизии СС и ОУН-УПА.

Надо отметить, что в самом дистрикте Галиция, где были уничтожены 99% евреев, нет ни одного музея Холокоста, ни одного еврейского музея.

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Вчера на прекрасной церемонии в Бабьем Яре я чуть не упал со стула, когда президент Германии Франк- Вальтер Штайнмайер заявил, что в Бабьем Яре были "уничтожены тысячи бойцов Украинской Повстанческой Армии".

Кого имел ввиду немецкий президент?

Члена ОУН, бургомистра Киева Багазия – соучастника ограбления и уничтожения евреев Киева, которого позднее немцы расстреляли?

Или может члена ОУН, главного редактора газеты "Украинское слово" Ивана Рогача, который в своей газете призывал киевлян выдавать и убивать евреев? Его тоже позднее казнили немцы.

Или члена ОУН, коменданта украинской полиции Якива Шевченко – непосредственного исполнителя убийства евреев Фастовского района? Его тоже потом убили нацисты!

Всем этим людям стоит памятник в Бабьем Яре – прямо на костях их жертв.

Более того, улицы прилегающие к массовой могиле названы в честь других убийц и соучастников убийства – члена ОУН, организатора вспомогательной полиции Киева Олега Ольжича, главы ОУН Бандеры и их марионетки Олены Телиги.

Насколько я понимаю, речь президента Германии помогали писать сотрудники посольства в Киеве. Только от них могла появиться информация о "невинных жертвах нацизма" – убийцах и мародерах.

После того, как посольство Германии хотело установить памятный знак в честь нацистского бургомистра Багазия и этой речи президента, немецкие дипломаты должны хорошо подумать, кто готовит такие материалы и какими источниками они пользуются.

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Министр культуры Ткаченко на презентации документального фильма о Бабьем Яре заявил, что там лежат жертвы двух тоталитарных режимов. Ничего более неудачного и разочаровывающего невозможно было услышать.

И дело не в том, какой режим хуже. Дело в том, что такое заявление в отношении жертв Бабьего Яра – это фальсификация истории и отрицание Холокоста.

Не СССР, а нацистская Германия поставила перед собой цель уничтожить всех евреев мира. Называлось это окончательным решением еврейского вопроса.

Холокост происходил не только на территории Украины, но и в других оккупированных и не очень, странах Европы, где никогда не было тоталитарных режимов.

Советская Красная Армия и союзники стали на пути нацистов и уничтожили его, тем самым предотвратив окончательное решение еврейского вопроса.

Благодаря миллионам украинцев разного этнического происхождения, среди которых был и мой дедушка Герш Хайченко, часть моей семьи была спасена.

Другая часть погибла в Бабьем Яре и других местах. Их убили немецкие нацисты и местные коллаборанты. Они организаторы и исполнители массового убийства шести миллионов евреев, в том числе полутора миллионов украинских евреев.

Я появился на свет потому, что тоталитарный режим эвакуировал мою бабушку с четырьмя детьми в Среднюю Азию. Одной из этих детей была моя мама.

Пока они были в эвакуации, мой дедушка и миллионы других воинов разгромили и уничтожили нацизм.

Поэтому выступление Ткаченко – это предательство памяти миллионов украинцев положивших свои жизни в борьбе с нацизмом, всех жертв Холокоста и вообще жертв нацизма.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

PS. И относительно попыток украинских нацистов совместно с посольством Германии установить памятник Багазию.

С сегодняшнего дня на месте информации об установке памятного камня в честь нацистского коллаборанта, бургомистра Киева Володымыра Багазия появилась ошибка 404. Исчезла также метка с интерактивной карты проекта.

Памятный знак в честь соучастника уничтожения евреев Киева должен был быть установлен по улице Братской, 12 на Подоле по инициативе Посольства Германии. Но, как оказалось, посольство подставили.

Сделал это активист нетрадиционной еврейской ориентации, директор Украинского центра изучения Холокоста Анатолий Подольский.

Это он, совместно с друзьями из министерства памяти, предложил немцам в честь 80-летия Бабьего Яра почтить бургомистра Киева – якобы, "жертву нацизма".

Но циничная провокация не прошла, благодаря неравнодушным людям из разных стран, которые звонили и писали в посольство Германии, МИД Германии и Бундестаг.

Памятника Багазию в Киеве не будет!

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