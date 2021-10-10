Зачем Собчак попала в аварию? – Личное мнение

Вчера вечером в Сочи случилась авария. Ксения Собчак торопилась на самолёт, а погибла женщина:

https://t.me/lenamiro/9902

Фото: Соцсети

Вместе со своими помощниками Ксении срочно нужно было домой, и она быстренько покинула место дорожно-транспортного происшествия.

Подробнее о смертельной аварии рассказывают местные СМИ:

https://t.me/lenamiro/9903

Что же произошло?

В Сочи проходит какой-то чемпионат — по велогонкам или что-то типа того. Объездную дорогу закрыли для них. Жители встали в пробку.

После корпоратива Собчак торопилась на самолёт. Нельзя ведь никак такой занятой ведущей остаться в гостинице или подождать следующий рейс, которых из Адлера в Москву — десятки в день! Водитель Мерседеса спешил и вылез на встречку.



Фото: Соцсети

Никто не скажет теперь, как было принято такое решение. Но лично я считаю, что если бы Ксения была против, она могла бы сказать об этом водителю, и он бы её послушался.

В Мерседесе, как пишут многие СМИ, не пострадал никто. Телеведущая дома 2 и ведущая корпоративов пересела со свитой в другое такси. Успела на самолёт и вылетела домой.

На месте остался труп женщины. Ещё два человека в больнице.

Сама Собчак продолжила вести свои соцсети в обычном режиме. Ни слова от неё, пока информация не всплыла.

Не она же была за рулём, а значит не её это дело.

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