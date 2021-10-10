Мнение: Обреченный L-410

В Татарстане разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты из Мензелинского аэроклуба.

Трагедия унесла жизни 16 человек.

Смотрю на список пассажиров и членов экипажа, и удивляюсь, кто принял решение запихнуть в самолет 22 человека? Притом, что даже парашютный вариант L-410, оборудованный откидными сиденьями, рассчитан на 18 парашютистов.

Список парашютистов:

1 — Дмитрий Дербышев (госпитализирован)

2 — Владимир Зеленин (госпитализирован)

3 — Ольга Миниева

4 — Вячеслав Пискунов (госпитализирован)

5 — Павел Музыченко

6 — Денис Яковлев (госпитализирован)

7 — Динар Давлетгареев

8 — Вадим Фахрутдинов (госпитализирован)

9 — Андрей Тимофеев

10 — Равиль Шарафутдинов

11 — Александр Ерёмин (госпитализирован)

12 — Виктория Соловьева

13 — Дмитрий Филинов

14 — Денис Прохоров

15 — Сергей Кузенко

16 — Ксения Смигуллина

17 — Олег Кублицкий

18 — Ильнар Гайфуллин

19 — Игорь Алексеев

20 — Александр Цывинский

Экипаж:

1 — КВС Михаил Беляев, 60 лет (погиб)

2 — Пилот Александр Зыков, 61 год (погиб)



отсюда

Похоже, что разбившийся L-410 (1987 года постройки) уже давно-привычно работал с перегрузками и был обречен разбиться… Кто-то, видимо, решил, что авось пронесет. Но сегодня не пронесло…

Фотография отсюда

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