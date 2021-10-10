Мнение: Обреченный L-410
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В Татарстане разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты из Мензелинского аэроклуба.
Трагедия унесла жизни 16 человек.
Смотрю на список пассажиров и членов экипажа, и удивляюсь, кто принял решение запихнуть в самолет 22 человека? Притом, что даже парашютный вариант L-410, оборудованный откидными сиденьями, рассчитан на 18 парашютистов.
Список парашютистов:
1 — Дмитрий Дербышев (госпитализирован)
2 — Владимир Зеленин (госпитализирован)
3 — Ольга Миниева
4 — Вячеслав Пискунов (госпитализирован)
5 — Павел Музыченко
6 — Денис Яковлев (госпитализирован)
7 — Динар Давлетгареев
8 — Вадим Фахрутдинов (госпитализирован)
9 — Андрей Тимофеев
10 — Равиль Шарафутдинов
11 — Александр Ерёмин (госпитализирован)
12 — Виктория Соловьева
13 — Дмитрий Филинов
14 — Денис Прохоров
15 — Сергей Кузенко
16 — Ксения Смигуллина
17 — Олег Кублицкий
18 — Ильнар Гайфуллин
19 — Игорь Алексеев
20 — Александр Цывинский
Экипаж:
1 — КВС Михаил Беляев, 60 лет (погиб)
2 — Пилот Александр Зыков, 61 год (погиб)
отсюда
Похоже, что разбившийся L-410 (1987 года постройки) уже давно-привычно работал с перегрузками и был обречен разбиться… Кто-то, видимо, решил, что авось пронесет. Но сегодня не пронесло…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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