В ВОЗ заявили, что неравенство в распределении вакцин от COVID-19 увеличивает риск возникновения новых штаммов

Она отметила, что в некоторых странах вакцинированы 70–80% населения, тогда как, например, в ряде африканских стран – менее 4%.

“Чем дольше мы терпим эту ситуацию, тем больше риск появления новых вариантов [вируса]”, – заявила Сваминатан.

Она также призвала страны отказаться от ревакцинации, пока не будут привиты жители других государств.

“Страны, которые теперь полагаются на ревакцинацию, стреляют себе в ногу. Если появится новый вариант, придется начинать с нуля. Нам нужно рассматривать доступ к вакцинам как глобальную проблему, а не как проблему, которую каждая страна может решить самостоятельно”, – подчеркнула научный сотрудник.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире по состоянию на 10 октября сделали 6,48 млрд прививок от коронавируса. Этого количества достаточно, чтобы охватить 42,2% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным и страны с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем регионы с самыми низкими доходами.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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