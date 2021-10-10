 

В ВОЗ заявили, что неравенство в распределении вакцин от COVID-19 увеличивает риск возникновения новых штаммов

10.10.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она отметила, что в некоторых странах вакцинированы 70–80% населения, тогда как, например, в ряде африканских стран – менее 4%.

“Чем дольше мы терпим эту ситуацию, тем больше риск появления новых вариантов [вируса]”, – заявила Сваминатан.

Она также призвала страны отказаться от ревакцинации, пока не будут привиты жители других государств.

“Страны, которые теперь полагаются на ревакцинацию, стреляют себе в ногу. Если появится новый вариант, придется начинать с нуля. Нам нужно рассматривать доступ к вакцинам как глобальную проблему, а не как проблему, которую каждая страна может решить самостоятельно”, – подчеркнула научный сотрудник.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире по состоянию на 10 октября сделали 6,48 млрд прививок от коронавируса. Этого количества достаточно, чтобы охватить 42,2% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным и страны с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем регионы с самыми низкими доходами.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / Кулеба выразил сожаление об отсутствии контактов с российскими дипломатами

17.08 / В Киеве начали устанавливать флагшток для самого большого флага Украины – Кличко

06.02 / Авария на железной дороге в Днепропетровской области. “Укрзалізниця” предупредила о задержке поездов до трех часов

05.02 / Россия выслала трех европейских дипломатов из-за участия в акциях в поддержку Навального

24.09 / Мнения: Существуют ли англосаксы

25.10 / В Китае выпущен на сто процентов отечественный ноутбук

07.09 / В Кабмине Украины хотят изменить Соглашение об ассоциации с ЕС – StateWatch

11.09 / Российская интеллигенция солидарна со Светланой Алексиевич и белорусским народом 

29.12 / Венгрия получила российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

22.03 / ФСБ задержала наркодилеров в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика