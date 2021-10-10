 

В поединке с пятью нокдаунами Фьюри защитил титул WВC, победив Уайлдера. Видео

10.10.2021, 19:22, Новости дня
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В ходе боя соперники по два раза оказывались в нокдаунах: Уайлдер – в третьем и 10-м раундах, Фьюри – дважды в четвертом.

И все же решающий, третий точный удар нанес британец.

Видео нокдаунов опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.

Контекст:

Это третий бой между Фьюри и Уайлдером. В 2018 году их поединок завершился вничью, а в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и стал чемпионом мира.

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Видео: Top Rank Boxing / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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