В поединке с пятью нокдаунами Фьюри защитил титул WВC, победив Уайлдера. Видео

В ходе боя соперники по два раза оказывались в нокдаунах: Уайлдер – в третьем и 10-м раундах, Фьюри – дважды в четвертом.

И все же решающий, третий точный удар нанес британец.

Видео нокдаунов опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.

Контекст:

Это третий бой между Фьюри и Уайлдером. В 2018 году их поединок завершился вничью, а в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и стал чемпионом мира.

видео

Видео: Top Rank Boxing / YouTube

—