США объявили о возобновлении лотереи для выдачи Green Card

В частности, уже началась регистрация на лотерею в 2023 году. Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тыс. Green Card в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Издание отмечает, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

Представитель Госдепартамента США в комментарии “Голосу Америки” отметил, что победа в лотерее не гарантирует получение визы. Она лишь означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз.

Контекст:

В апреле прошлого года Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев. В частности, под запрет попали выигравшие Green Card в лотерею, желающие воссоединиться с получателями Green Card, заявители на визы H-1B, L-1, J, H-2B и другие временные рабочие визы для квалифицированных рабочих, менеджеров и помощников по хозяйству.

Трамп говорил, что этот запрет призван защитить американские рабочие места от иммигрантов на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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