 

В Ливане возобновили электроснабжение после масштабного блэкаута

10.10.2021, 19:22, Новости дня
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В заявлении отмечается, что Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива и поддержку работы электростанций.

Кроме того, днем ранее корпорация “Электричество Ливана” договорилась с руководством ливанской армии о получении 6 тыс. килолитров газойля из армейских запасов, чтобы равномерно распределить его на двух крупнейших электростанциях “Аль-Захрани” и “Дейр-Аммар”.

Как отмечает BBC электричества по всей стране не было сутки.

Контекст:

Электростанции “Аль-Захрани” и “Дейр-Аммар” остановили работу из-за нехватки топлива 9 октября. Производство энергии упало до менее чем 200 мегаватт. Из-за этого по всей стране отключилось электричество.

Ливанцы обычно используют генераторы на дизельном топливе, чтобы обеспечить электроэнергию в жилищах. Однако в стране наблюдается их нехватка, пишет Reuters.

Ливан испытывает серьезные экономические проблемы. Менее чем за два года ливанский фунт потерял 90% стоимости. В стране практически отсутствует электричество, наблюдается нехватка топлива и медикаментов в больницах. По оценкам Организации Объединенных Наций, около трех четвертей населения живет в бедности, сообщал телеканал Al Jazeera.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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