Мнение: Вопросы религии

Вот вы спрашиваете – а почему вы так часто пишете разоблачительные посты про ковид и вакцинацию, вам что, делать больше нечего?! Других тем нет? Откуда такая зацикленность, нет ли в этом чего-то нездорового?

Отвечу таким примером. Вопросы про религию и попов, как легко заметить, в этом блоге освещаются не часто, лишь постольку-поскольку. К теме религии как таковой я довольно равнодушен, ну а то, что многие люди имеют насчет этого другое мнение, любят ходить на службы, молиться и причащаться – ну так что с того? У каждого свои увлечения, бог бы, как говорится, с ними…

Однако представим (в наше время можно представить что угодно) – что завтра бы вышел указ или закон, или предписание московского мэра, что отныне всем ПРИКАЗАНО ходить в церковь ежедневно к утренней или вечерней службе, отбывать там полный час и есть причастие в обязательном порядке, под страхом или увольнения с работы, или отказа в загранпаспорте, или запрета на посещение фитнеса… Что тогда?

Вы бы каждое утро, открывая мой блог, охеревали от того, какого накала в нем день ото дня достигает антирелигиозная пропаганда. Ничего бы не было упущено! Каждое лыко – в строку!