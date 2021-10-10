 

К следующим выборам ЦИК удвоит число сотрудников, подсчитывающих результаты электронного голосования

10.10.2021, 19:11, Разное
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова распорядилась к следующему Единому дню голосования удвоить количество сотрудников, отвечающих за ручной подсчёт результатов Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). ЦИК вынес уроки из волны критики, обрушившейся на ведомство в связи с прошлыми выборами.

«Подсчитать результаты ДЭГ было непросто. В течение трёх часов распечатки электронных бюллетеней лезли из принтера, как из пулемёта, простите. Наши ребята бегали, как угорелые, носили их пачками, считали, раскладывали по урнам. Конечно, рук не хватало, отсюда и задержки. Нас потом обвинили в том, что якобы мы занимались в это время фальсификациями. Это чистая ложь. Мы еле-еле посчитали голоса, у нас просто не было времени переписывать бюллетени», – сказала Памфилова.

Зарплатный фонд избиркомов в тех регионах, где будет проводиться ДЭГ, в следующем году планируется увеличить на 604 млн рублей. Также планируется повысить прозрачность процесса подсчёта голосов: все распечатанные бюллетени будут доступны для ознакомления в выставочных центрах ЦИК, где любой желающий сможет прийти и вручную пересчитать электронные голоса граждан. Идею поддержал Алексей Венедиктов, который вызвался лично пересчитать голоса на всех участках, где итоги ДЭГ вызовут вопросы со стороны независимых экспертов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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