Мнение: Мастера слога

Вчерашнее письмо написал типичный “мастер эротического слога”. Мы таких не раз разбирали, приведите ссылки, кто помнит.

Все мужчины, у которых ничего не складывается с женщинами, всегда такие мастера.

Давайте посмотрим на самые яркие примеры “как не надо”, которые предложил нам автор.

Все письмо автора можно разобрать на цитаты “вредных советов” по примеру Григория Остера, но для взрослых.

Я только некоторые приведу.

“Я вас до одури боюсь. Даже поцеловать не могу”

В это фразе плохо все. И то как фамильярно автор обращается, обобщая всех женщин в одно женское тулово, и то как кокетливо заявляет, что боится и не может, как будто все девушки от него этого ждут.

Правильная речь, когда вы подчеркиваете, что девушка – индивидуальность, и запрос – с вашей стороны, а не с ее.

Кто проходит курс, видел пример пилотажа в части “Крышеснос”, как пекарь из кафе Белоснежки разговаривал с ней и нагревал словами пространство вокруг нее как духовку.

“Её брат ещё тогда мне сказал: Запасайся гондонами”

Хоть это сказал и брат, но если вы пересказываете такое женщинам или при женщинах, а автор пишет публично, вы будете их отмороживать. Это грубое и асексуальное название презервативов, используйте аналоги, например “резинки”, а лучше вообще говорите об этом поменьше, надевайте молча и все. Кроме того в этой фразе – бравада ЗВ и неуважение к женщине. Якобы надо защищаться от ее предстоящего штурма, запасаясь средствами защиты.

“Залезла языком в горло”.

Сложно описать поцелуй тошнотворней. Еще есть отвратительное слово “сосались”, по нему сразу можно узнать людей с проблемами в сексе. Но про язык в горле – хуже.

Горло, гортань, полость рта, челюсть – уберите из вашей речи грубые анатомические подробности, если вы говорите про секс.

Губы – хорошее слово для таких целей, язык – тоже. А горло и гортань оставьте для кабинета лора.

“Я хотел ответить, но ниже пояса она не пустила, наверное – месячные”

Не рассуждайте про женский месячный цикл, про это даже женщинам не надо говорить с мужчинами, а уж мужчинам тем более. Собственная жена – другой уровень близости, там можно, но даже с ней надо поменьше это обсуждать, а то превратитесь в кумушку-соседку. Автор же еще подчеркивает, что это единственная причина, почему его могли “не пустить”. И это дополнительно противно.

“Были и такие, что прям бери здесь и сейчас!”

Даже когда востребованные мужчины говорят про женщин “беру”, “взял”, это глупо. Даже в мужской бане над такими словами посмеются, а уж говорить такое женщине или при женщинах – вдвойне глупо. И тем более когда это говорит тот, у кого ничего не выходит с девушками. Потому и не выходит, что он думает, как бы их “взять”, будто они предметы.

“Хочет ещё, но, чтобы без алкашки”

Не называйте так алкоголь, который вы пьете с женщинами. “Алкашка”, “бухло”, “водяра”, “пивасик”, “шампунь”, даже “винишко”, оставьте этот сленг для мужской бани. Девушке неприятно с вами пить, если вы обращаетесь к ней как корешу.

“Не смог перевести отношения в горизонтальную плоскость”

Автор несколько раз это выражение употребляет.

Все-то ему хочется описать секс как нечто механическое, машиностроительное, предметное, инженерное.

Женщина сразу представляет себя бревном или доской, когда ее хотят перевести в горизонтальное положение или в плоскость.

А еще большим мохнатым медведем, когда ее хотят “завалить”.

Фильтруйте базар, мужики. Словарный запас должен быть таким, чтобы образ происходящего выглядел сексуально. Более дерзко или более нежно, но сексуально.

Для этого женщина должна выглядеть в описаниях нежной, мягкой, сладкой, тонкой, изящной, а вы сильными, стремительными, горячими, гибкими. И все происходящее должно описываться так, чтобы, читая это, никому не становилось противно. Это значит в меру деликатно, а там, где откровенно, красиво, а не отвратно. И обязательно с акцентом на вашу активность, вашу инициативу, а не наоборот. Не стройте из себя сладкий пирожок, будете похожи на кислый блин.

Образы не должны быть такими, как если бы вы описывали желудочно-кишечный тракт, старый мотоцикл или чертеж табуретки.

Вы должны описывать живую, красивую женщину и себя, тоже живого.

Описывать секс как еду – органично, но еду некоторые тоже описывают и фотографируют блевотно, как будто ее уже один раз ели. Описание секса должно быть эстетично, а не физиологично. Но и без пафоса, отрываться от материального в область духовного не надо. Будете выглядеть евнухами.

“Попёр флирт, делай”.

Попер ему флирт, как будто это что-то массивное, тяжелое, как танк, поперло на него и он командует себе “делай”.

То есть опять про войну, про стахановский труд, про станки, про пушки.

Желание побеждать женщин как врагов превращает автора в испуганный стручок.

Поэтому так плохи дела.

Не уважает автор ресурс любви и секса, не понимает и не пытается понять. Видите основные причины, почему у него так?

И что нужно изменить в картине мира, чтобы стало лучше?

У автора не только с лексиконом проблема, основная проблема – его корона Сокровища, она же равенства, а лексикон это отражает. Иногда он вдруг Победитель и готов все крушить в своем воображении, как будто женщины – быки, а он тореадор.

Большинство мужчин выражаются намного лучше чем автор, но тоже делают ошибки. Какие ошибки, расскажете?

А есть мужчины, которые способные одним только разговором свести с ума женщину.

Причем не доярку, а такую, которая спокойно относится к сексу.

Понимаете, чем отличается речь таких мужчин?

Кто может сформулировать?

И про недотеп, типа автора тоже. Это не “невезенье” – это на сто процентов недостаток уважения к женщинам и недостаток уважения к сексуальной и романтической сферам. Как развить такое уважение кто-то понимает? А как это уважение выглядит?