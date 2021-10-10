Мнение: Стали ли россияне жить лучше за 10 лет, рост зарплат на селе и модернизация оборудования

1. Журналисты «Ленты.Ру» со ссылкой на Счётную палату пишут, что россияне якобы не стали лучше жить за последние 10 лет: благосостояние, мол, не выросло. Такой странный вывод журналисты делают из стагнации располагаемых доходов:

https://lenta.ru/news/2021/09/28/blago/

Благосостояние россиян находится на уровне 2010-2011 годов, сказано в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год.

В первом квартале 2020 года объем реальных располагаемых доходов населения увеличился на 1,9 процента. Во втором квартале показатель рухнул на 7,1 процента, а в двух последующих сократился еще на 4,7 и 1,2 процента соответственно. В целом по году снижение составило 2,8 процента.

Это не самое глубокое кризисное падение доходов населения, в 2016 году оно составляло 4,5 процента, отметили в ведомстве. Однако ситуация усугубляется тем, что после кризиса 2014-2016 годов доходы не успели вернуться к докризисным показателям, а прошлый год, по оценкам Счетной палаты, только ухудшил ситуацию.

При этом реальные зарплаты выросли в 2020 году на 3,8 процента, что нетипично для кризиса, отмечается в документе. Кроме того, Россия смогла избежать роста уровня бедности, который по итогам года упал на 0,2 процентных пункта — до 12,1 процента. По мнению ведомства, такая динамика в основном связана «не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами». Долю соцвыплат в структуре доходов россиян Счетная палата оценила в 20,8 процента.

Ленивый и нелюбопытный читатель сделает вывод: соцвыплаты растут, зарплаты растут, а благосостояние не улучшается. Следовательно, весь рост съедает инфляция, рост налогов и обязательных платежей. Налицо стагнация экономики, уровень жизни не растёт.

Проблема в том, что показатель располагаемых доходов не является отражением этого самого уровня жизни. Растущие налоги и сборы тоже уходят на улучшение уровня жизни: на строительство дорог, реконструкцию городской среды, строительство школ и больниц, на те же соцвыплаты населению (хотя в последнем случае, это просто перераспределение). Если качество общественной инфраструктуры растёт (а оно растёт), это значит, что растёт и реальное благосостояние людей.

С 2010 года в России на 2,5 года выросла продолжительность жизни (до коронавирусного падения рост составлял даже 4,5 года) – разве это не признак роста благосостояния? Резкое снижение числа убийств, самоубийств, смертности на дорогах, общий рост безопасности… улучшения видны везде, куда ни кинь взгляд.

Кроме того, экономия времени, упрощение доступа к информации, рост комфорта и качества услуг – всё это также влияет на качество жизни. За последние 10 лет большинство россиян обзавелись смартфонами, мобильным интернетом и быстрым домашним интернетом. Огромное число людей получили возможность работать и учиться удалённо, не выходя из дома. Электронные госуслуги и доставка на дом резко упростили нашу жизнь. Дешёвые сервисы такси, велосипеды и самокаты ускорили перемещение по городу.

Услуги стали ближе и доступнее за счёт развития малого бизнеса, выбор товаров стал шире за счёт интернет-торговли, а продавцы, официанты и врачи стали вежливее за счёт системы отзывов в интернете. Длинные очереди в магазинах и банках превратились в исчезающе редкое явление.

Предположим, свободных денег на руках у россиян после обязательных выплат действительно сильно больше не стало. Но почему мы должны игнорировать всё вышеперечисленное? Да и в обязательных выплатах ключевую роль играет ипотека. Почему мы не должны учитывать улучшение жилищных условий россиян?

2. Слава капитализму, зарплаты занятых в сельском хозяйстве выросли за последние 10 лет вчетверо. Отличный рост, даже с учётом инфляции. Механизм увеличения был примерно таким. Наши друзья американцы ввели против нас санкции. Фермерам стало выгоднее делать еду внутри России. Фермеры начали расширять бизнес, нанимать новых сотрудников. Возник дефицит рабочих рук. Фермеры подняли зарплату, чтобы всё же заполнить все вакансии:

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/10/01/n_16619839.shtml

3. Коллега monetam цитирует любопытное наблюдение об отличиях экономического роста в современной России и в раннем СССР:

https://monetam.livejournal.com/1712051.html

Очень долго среди экономических публицистов была в моде концепция “восстановительного роста”, который в России XXI века начался после 90-х также, как в СССР 1920-х – после Гражданской войны. Многие – в разные годы – фиксировали, что вот теперь восстановительный рост закончился и будет труднее выбирать новый алгоритм роста (также, как в СССР в конце 20-х). Сегодня по радио опять услышал это от Константина Сонина. Но я считаю эту аналогию неверной, поскольку в СССР 1920-х действительно восстанавливали производство на остановившихся фабриках и заводах. А в России нулевых в значительной степени создавали новые производства заново. Так что о восстановлении можно говорить только формально, в смысле цифр ВВП.

Интересная мысль. Действительно огромные многотысячные заводы советских времён не восстановились а практически исчезли. Многие вообще снесли и на их месте построили жилые массивы и торговые центры. Наш Екатеринбург-Свердловск был чисто индустриальными городом, а сейчас трудно найти среди знакомых человека который был бы связан с большим заводом. Как-то ожили оборонные заводы, но далеко не в том объёме, что были раньше.

Все же новое производство действительно создано с нуля. Купили современное оборудование, смонтировали его на пустом месте и производят то на что есть спрос. Продовольствие, стройматериалы.

Интересная ситуация с металлургией. Так как её продукция в большой степени идёт на экспорт за валюту, то все они хорошо живут, и их рабочие, а также их города отнюдь не жалуются на жизнь. Владельцы же этих предприятий в списке Форбс.

Но есть один нюанс. Проведена масштабная модернизация оборудования. Так, я знаю, что гигантские мартеновские печи просто взорвали (иначе их не демонтировать) и вместо них поставили эффективные кислородные конвертеры.

Я наблюдал нечто подобное в после объединения Германии в 1990 году. Как мне рассказывали, ГДРвские заводы, которые у нас считались передовыми, модернизации не подлежали. Новое оборудование в старые здания ставить было нельзя по технологическим требованиям. Поэтому все снесли и ставили заново. Даже знаменитые немецкие дороги в Восточной Германии пришлось переделывать: они не выдерживали вес огромных современных грузовых фур.