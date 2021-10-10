 

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34 человек

10.10.2021, 18:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕще два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, общее число погибших увеличилось до 34, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек», – приводит сообщение ТАСС.

Следователи возбудили шесть уголовных дел по факту отравления суррогатной водкой в Оренбургской области. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.

Склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь обнаружили в Орске, там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и оборудование, говорится в сообщении Следственного комитета.

После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области отравились 54 человека. В результате трагедии пятеро детей остались сиротами.

Ранее был арестован первый обвиняемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области, позже суд отправил под стражу еще троих задержанных.



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