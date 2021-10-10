В Кремлевском дворе прошло награждение лучших педагогов года

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя прошла в Государственном Кремлевском Дворце, победителем стала учитель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева.

«Завершились самые важные для каждого педагога профессиональные конкурсы, прошла не менее яркая и полная событий Неделя учителя. Вся страна увидела ваш невероятный талант и профессионализм. И мы очень горды тем, что эти профессиональные конкурсы позволяют раскрыть ваши лучшие качества и показать всей стране, какие замечательные педагоги, воспитатели и директора учат наших детей. Вы показали нам, каким должен быть современный учитель – это наставник, который дает знания, воспитывает, поддерживает, направляет ребенка, развивает его талант. С каждый годом мы видим, как растет престиж профессии. Мы видим, что все больше молодых учителей хотят стать частью большого педагогического сообщества, и полностью поддерживаем вас в этом стремлении», – приводятся слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также состоялось награждение победителей конкурса «Воспитатель года РФ – 2021». Им стала Ольга Хитрова, учитель-логопед из детского сада № 93 (Ярославская область). Награду получила победитель Всероссийского конкурса «Директор года РФ – 2021» – Майя Майсурадзе, директор областной гимназии им. Е.М. Примакова (Московская область).

Победителем в специальной номинации «В контакте с учителем» стала Анастасия Шрамко – учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Васильевича Нургалиева города Ставрополь.

Традиционно на праздничном концерте ко Дню Учителя в Кремле награждаются лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса «Учитель года России» и других профессиональных конкурсов. Церемония прошла в 32 раз, концерт прошел в формате мюзикла при участии приглашенных звезд и главных героев – самих педагогов.