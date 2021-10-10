Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак поможет семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи, сообщил ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

«Да, это действительно так», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, действительно ли Собчак окажет помощь пострадавшим.

Ранее водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.

На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».

Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.