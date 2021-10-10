Длительная заложенность носа чревата серьезными проблемами со здоровьем

Кандидат медицинских наук Ольга Плоткина рассказала, чем может быть опасной длительная заложенность носа. Нередко она приводит к серьезным проблема со здоровьем.

С синдромом назальной обструкции сталкивается каждый шестой россиянин. Симптомами данного состояния является длительная заложенность носа и нарушения носового дыхания. С негативными признаками нужно бороться. Если этого не делать, могут развиться опасные последствия.

Самолечение приведет только к тому, что состояние здоровья еще больше усугубится. Из-за хронического воспаления обычно ухудшается общее самочувствие, падают показатели работоспособности.

Если отсутствует нормальное носовое дыхание, человек начинает жаловаться на головные боли, снижающие качество жизни. В то же время обострения хронических синуситов провоцируют внутричерепные и орбитальные осложнения. Вышеназванный синдром отличается от обычных респираторных болезней тем, что симптомы могут наблюдаться месяцами, а в некоторых случаях и годами.

У гриппа и COVID-19 симптомы являются похожими. Заболевшие жалуются на сильные головные боли, насморк и заложенность носа, пишет портал «Политэксперт».