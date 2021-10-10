В королевской семье свекры на стороне невесток: инсайдеры об отношениях принца Чарльза с Кейт Миддлтон

Что бы ни происходило в королевской семье Великобритании, некоторые моменты остаются незыблемыми. Например, отношения свекров и невесток. Так уж исторически сложилось, что первые всегда на стороне вторых. Это очень ясно видно из того, как принц Чарльз относится к Кейт Миддлтон, а в свое время его отец принц Филипп относился к принцессе Диане.

Дружба со свекром

Герцогиня Кембриджская не так часто выходит на публичные совместные мероприятия со своим свекром принцем Чарльзом.

Но когда они это делают, сразу можно понять их тесную добрую родственную связь и очень теплые отношения.

Лишнее подтверждение этому можно было получить всего несколько дней назад, когда Кейт с мужем посетили мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде с принцем Уильямом и герцогиней Корнуолл в Королевском Альберт-Холле.

Можно было заметить, как Кейт и Чарльз нежно приветствуют друг друга поцелуем в щеки.

А эксперты уверены, что это говорит об их довольно тесных отношениях.

Если оглянуться назад, можно заметить, что эти двое постепенно выстраивали отношения, и теперь им нравится находиться в компании друг друга.

Со дня помолвки и навсегда

С того момента, как Кейт и Уильям объявили о помолвке (еще в 2010 году), Чарльз тепло принял будущую невестку. В интервью, посвященном их помолвке, Кейт сказала, что Чарльз был «очень, очень приветлив» и «очень дружелюбен». Она призналась, что сильно нервничала перед встречей со своим будущим свекром, но все прошло очень легко и хорошо.

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Через несколько месяцев после объявления о помолвке молодые люди стали супругами на церемонии в Вестминстерском аббатстве весной 2011 года. Чарльз был горд, что его старший сын женился на такой хорошей девушке. Чуть позже, во время приема в Букингемском дворце, он произнес по этому поводу трогательную речь.

Он говорил, что теперь у него появилась дочь, которой никогда не было. Он говорил, что королевской семье повезло, что у них теперь есть Кейт, и пожелал паре счастья.

Диана и Филипп

Примерно такие же отношения можно было наблюдать 40 лет назад, когда Диана вышла замуж за Чарльза. Сразу же у нее сложились отличные отношения с принцем Филиппом. Именно он покровительствовал ей, утешал, когда нужно, заботился.

Он научил ее таким вещам, как овладение искусством светской беседы за ужином “при галстуках”. Диана, принцесса Уэльская, и Филипп настолько сблизились перед ее трагической смертью, что она назвала его «па».

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Возможно, принц Филипп чувствовал некоторую вину перед невесткой за ее такую нелегкую жизнь, ведь это именно он когда-то посоветовал сыну сделать предложение Диане или отпустить ее.

Письма от “Па”

У Чарльза, как известно, был роман с Камиллой Паркер Боулз. Они расставались, потом возродили свой роман незадолго до бракосочетания Чарльза, в 1980 году. И хоть тогда он не мог жениться на Камилле, он часто с ней советовался, даже касаемо свадьбы с Дианой.

А вот Диана была идеальной кандидатурой для наследника престола. Она была в меру красива, мила, воспитанна, дочь графа с королевскими корнями, у нее не было прошлого. Чарльз мог не беспокоиться о том, что ее бывшие бойфренды продадут истории таблоидам.

И все-таки Чарльз сомневался. Когда в СМИ начали распространяться слухи, Филипп написал сыну то самое письмо, в котором пояснил, что это нужно и семье, и стране. Сын услышал отца и сделал предложение Диане 6 февраля 1981 года.

Даже после того как брак Дианы начал рушиться, она и принц Филипп часто писали друг другу письма. Не прекратили они свое общение и после 1992 года, когда Диана и Чарльз расстались.

Мало кто из людей за пределами королевской семьи знал, как много делал принц Филипп, чтобы помочь Диане. Он много ей писал, пытаясь хоть как-то поддержать невестку, объясняя, что понимает все трудности бракосочетания с членом королевской семьи. Он писал Диане, что не одобряет роман сына, что не понимает, как Чарльз может так рисковать, встречаясь с Камиллой. Он дал ей понять, что он и жена даже помыслить не могли, что их сын способен на такой гадкий поступок.

«Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы. Такая перспектива никогда не приходила нам в голову », – написал Филипп и подписал письмо «Па». Диана начала переписку с «Дорогим папой» и сказала ему, как рада получить его письмо. Она благодарила его за искреннюю и сердечную заботу. Каждое письмо она подписывала: «С любовью от Дианы».