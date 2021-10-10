 

Мнение: Что же это за мотивация такая?

10.10.2021, 18:34, Разное
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Замечательный фрагмент интервью Баженова с Шихман.

Баженов: Почему вот эти ликвидаторы вот такие. А Даня не понимает как они могли это совершать?
Шихман: Женька, а ты понимаешь? Это про то как мы современным людям пытаемся объяснить мотивацию другого человека.
Баженов: Вы хотите сказать, что современный житель России не понимает что значит геройство?
Шихман: Я не понимаю человека, который бежит на войне и кричит: "За Родину! За Сталина!". Мне кажется он бежит за своих родных, за людей которых он любит, но точно не за какого-то Сталина.
Баженов: Ну то есть идейных людей не существует? Вот за какую идею держатся независимые журналисты?
Шихман: Рассказать правду!
Баженов: То есть держатся за идею?
Шихман: Идея рассказать правду зрителю.
Баженов (иронично): Я вот не понимаю этих людей как можно держаться за идею? Как можно рассказывать за правду? Что это? Какая-то наивность советская? Как можно быть таким человеком? Вот вопрос, как?
Шихман: Это моя профессия.
Баженов: Что значит профессия? Поступок совершается. Мотивация – за правду. Что это за мотивация такая? Как она может работать?
Шихман глупо улыбается.
Баженов: Я понимаю мотивацию: за маму, за папу, за булочку, за трамвайчик. Я это понимаю.
Шихман гыгыкает.
Баженов: Как можно что-то делать за правду это что за идеи такие? Значит в данном контексте идейность работает, а в контексте советского нет?

https://vott.ru/entry/596591 – цинк

Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны отечественного либерала.

Источник: Colonel Cassad



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