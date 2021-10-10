“ВКонтакте” вводит рекламу в голосовых сообщениях
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Социальная сеть “ВКонтакте” информирует пользователей о новом сервисе: теперь аудиореклама будет сопровождать не только музыку, но и прослушивание голосовых сообщений.
“Нововведение представляется крайне перспективным для развития нашей сети. Тысячи пользователей отправляют и прослушивают голосовые сообщения каждый день. Практика коротких аудиосообщений хорошо себя зарекомендовала, и мы надеемся таким образом привлечь дополнительное финансирование, которое поможет нашей сети в условиях растущей конкуренции и пандемического кризиса”, – сообщил представитель администрации соцсети.
Штатные психологи поддерживают нововведение: “Многие пользователи заявляют, что для них голосовые сообщения – это стрессовый фактор, и мы надеемся сделать их опыт пользования сайтом более приятным с помощью «музыкальных пауз»: нашу аудиорекламу оформляют лучшие специалисты, которые точно знают, как сделать из рекламы конфетку”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет