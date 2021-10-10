 

“ВКонтакте” вводит рекламу в голосовых сообщениях

10.10.2021, 18:31, Разное
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Социальная сеть “ВКонтакте” информирует пользователей о новом сервисе: теперь аудиореклама будет сопровождать не только музыку, но и прослушивание голосовых сообщений. 

“Нововведение представляется крайне перспективным для развития нашей сети. Тысячи пользователей отправляют и прослушивают голосовые сообщения каждый день. Практика коротких аудиосообщений хорошо себя зарекомендовала, и мы надеемся таким образом привлечь дополнительное финансирование, которое поможет нашей сети в условиях растущей конкуренции и пандемического кризиса”, – сообщил представитель администрации соцсети.

Штатные психологи поддерживают нововведение: “Многие пользователи заявляют, что для них голосовые сообщения – это стрессовый фактор, и мы надеемся сделать их опыт пользования сайтом более приятным с помощью «музыкальных пауз»: нашу аудиорекламу оформляют лучшие специалисты, которые точно знают, как сделать из рекламы конфетку”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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