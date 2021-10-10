В МИД РФ заявили, что разрешение приехать в Москву Нуланд получила в обмен на отмену санкций против россиян

Она заявила, что визит Нуланд в Москву запланирован по инициативе Вашингтона, но она входит в число американцев, которые в России подпадают под санкции и не могли быть пущены на российскую территорию.

По словам Захаровой, вопрос решили “на паритетных началах”.

Кто именно из россиян был убран из санкционных списков, спикер МИД РФ не уточнила.

Визит Нуланд планируется в период 11–13 октября. Среди тем, которые намерены обсудить на переговорах, – ситуация в Украине.

Контекст:

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в “черный список” в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Весной этого года Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года.

СМИ сообщали, что Москва может выдать Нуланд российскую визу, чтобы она приехала в РФ в ближайшее время. Ключевым собеседником Нуланд в Москве будет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, а основной темой встречи будет украинская тематика, уточняли источники газеты “Коммерсантъ”.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Наибольшую известность в России американский дипломат приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды.

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