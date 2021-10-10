 

Маск рассказал, когда выпустят первую Tesla европейского производства

10.10.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Маск надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель. Последняя консультация относительно беспокойства общественности по поводу этого завода заканчивается 14 октября, после чего министерство охраны природы Германии примет решение о возможности производства автомобилей.

Выступая на территории завода Маск рассказал, что объемы производства будут составлять 5 – 10 тыс. автомобилей в день, а к концу следующего года там будут производиться аккумуляторные батареи.

Как отмечает Reuters, некоторые местные жители и экологические организации недовольны подходом Маска, который, по их словам, идет вразрез с немецкой деловой культурой.

Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы завода получить разрешение на работу в 95%.

Контекст:

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен был заработать летом 2021 года. Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения. В результате местные экологи в декабре прошлого года добились приостановки строительства завода. В феврале суд разрешил Tesla продолжить вырубку леса.

Согласно планам компании, завод будет выпускать около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.02 / Coca-Cola протестирует в Венгрии бутылки из бумаги

29.10 / Байден не оправдает «иллюзорных» надежд Берлина

31.07 / Общество: Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

06.08 / Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Киев должен доказать вину этих людей

28.08 / Полиция расследует обстрел автобуса в Харьковской области по двум статьям

02.07 / Fox News – новой жертвой американской истерии стал Колумб — и кто знает, кто будет следующим

25.09 / Компания Xiaomi продемонстрировала новые беспроводные наушники

09.09 / Журналист Лямец: Правительство решило устроить передел на рынке… электросамокатов

03.09 / Белый дом обеспокоен выводами об отравлении Навального

22.08 / Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика