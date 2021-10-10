 

“Крым может быть деоккупирован за пять минут”. Арестович объяснил, что для этого нужно

10.10.2021, 18:28, Новости дня
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Речь об этом зашла при обсуждении российской агрессии против Украины.

“Знаем, где ключ. Ключ – в Кремле. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем”, – сказал Арестович.

Он отметил, что Украина идет “политико-дипломатическим путем, одновременно прокачивая возможности Вооруженных сил и спецслужб, увеличивая военный бюджет, совершенствуя силовую машину государства – оборонную”.

“Дипломатия хороша тогда, когда она опирается на военную силу, на способность государства себя защитить. И мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из Российской Федерации”, – объяснил Арестович.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Для деоккупации Крыма Украина инициировала Крымскую платформу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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