В Великобритании после скандального убийства девушки экс-полицейским разработали сервис для защиты женщин во время прогулок в одиночестве

“Проводи меня домой” позволит пользователям подключиться к системе GPS-слежения. Пользователи службы, к которой можно получить доступ из любой сети, смогут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в приложение для мобильного телефона.

Перед прогулкой пользователь запускает приложение, позвонив или отправив текстовое сообщение на номер 888. После этого начинается отслеживание по GPS.

Трекер рассчитает приблизительное время на дорогу. В момент, когда женщина уже должна дойти до конечной точки, она получит сообщение от трекера. Если она не ответит, сервис вызовет экстренные службы.

Контекст:

Сервис разработали на фоне истории убийства 33-летней Сары Эверард. Следствие установило, что в ночь на 3 марта 2021 года бывший полицейский элитного подразделения Лондона Уэйн Казенс задержал девушку, когда она возвращалась домой с работы, из-за якобы нарушения коронавирусных ограничений. Полицейский заявил, что отвезет девушку в участок для допроса, а на самом деле завез в лесополосу за пределами Лондона, где изнасиловал, после чего задушил и сжег ее тело. Останки девушки нашли только через неделю.

Казенса задержали в его доме 9 марта. Полиция установила его связь с авто, на котором Эверард вывезли Лондона. Мужчина на суде признал свою вину. Впоследствии суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы.

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