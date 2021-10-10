Горячкина выиграла во втором туре мужского суперфинала шахматного чемпионата России

Первая женщина, принявшая участия в мужском чемпионате РФ по шахматам, Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над Александром Мотылевым во втором туре суперфинала.

Шахматистка отобралась в суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. В первом матче Горячкина сыграла вничью с Павлом Понкратовым. В третьем туре шахматистка черными фигурами сыграет против Кирилла Алексеенко, который в воскресенье сыграл вничью черными фигурами с Владимиром Федосеевым, передает ТАСС.

Кроме того, во втором туре вничью сыграли Дмитрий Андрейкин с Павлом Понкратовым, Максим Чигаев с Андреем Есипенко, Максим Матлаков с Александром Рахмановым и Александр Предке с Никитой Витюговым.

Суперфиналы 74-го чемпионата РФ среди мужчин и 71-го чемпионата РФ среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября в Уфе. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском открытом турнире 7 млн, в женском – 4 млн).

Ранее сообщалось, что российская женская сборная по шахматам победила индийских соперниц в финале чемпионата мира, который проходил в испанском Сиджесе. Президент Федерации шахмат РФ Андрей Филатов заявил, что российские шахматистки подтвердили свой высочайший класс и уровень российской школы.