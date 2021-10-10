Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель машины с Собчак признал вину

Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В пресс-службе сообщили, что в отношении водителя Mercedes было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), передает РИА «Новости».

«Водитель полностью признал свою вину, причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины, но опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», – сообщили в ведомстве.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.

На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».

Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.