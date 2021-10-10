 

Доктор Водовозов рассказал, почему «Доширак» не поможет в борьбе с похмельем

10.10.2021, 17:58, Разное
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Подполковник медицинской службы запаса и врач-токсиколог Алексей Водовозов опроверг народный миф о пользе употребления лапши «Доширак» при похмелье.
По его словам, мнение о каких либо полезных свойствах этой лапши при интоксикации организма алкоголем не имеет под собой никаких научных обоснований. Более того, в состав этого продукта входят вещества, которые оказывают раздражающий эффект на слизистую желудка. Исходя из этого, подобная пища не только бесполезна для организма человека, но может даже усилить негативные последствия употребления алкоголя.

Диетолог Ольга Белова поддержала мнение коллеги о бесполезности продуктов быстрого приготовления в борьбе с «народным недугом». Она считает, что после злоупотребления алкоголем, хорошо подойдут бульон из рыбы, холодец, суп из баранины. Восстановить водный баланс организма поможет простая чистая питьевая вода, которая снизит головокружение и сухость во рту.

Источник: newinform.com



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