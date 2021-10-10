Российская врач рассказала о ряде часто назначаемых бесполезных анализов

Российская врач-терапевт Ирина Уфимцева недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором затронула тему целесообразности назначения медиками ряда анализов. В частности, специалист перечислила те из них, которые сдавать попросту не имеет смысла.

Нередко при наличии у человека такого заболевания, как ожирение, врачи рекомендуют ему сдать анализ на уровень гормона лептина, который регулирует энергетический обмен. Однако снижение этого уровня изначально провоцирует упомянутый недуг, а потому в данном случае анализ сдавать бессмысленно. Также бесполезным анализом может стать исследование уровня кортизола, поскольку для его повышения сдающему пациенту достаточно всего лишь немного понервничать или не соблюсти ряд правил подготовки к сдаче. Кроме того, нередко взрослым пациентам назначают анализы на уровень антител к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу при том, что практически все в детском возрасте переболевают и тем, и другим – следовательно, анализ просто подтвердит повышенное количество антител. К слову, по словам Ирины Уфимцевой, бессмысленным является и анализ наличия антител к хеликоптер пилори, а в данном случае более правильным было бы проведение гастроскопии.

Тест на онкомаркер СА125 не показывает со 100%-ной точностью наличие рака, поскольку фактор отклонения от нормы может быть спровоцирован изменениями в функциях печени, проблемами с костями или гинекологическими инфекциями. С другой стороны, если рак яичника все же выявлен, упомянутый тест является сопутствующей информацией при химиотерапии для проверки эффективности лечения. При подозрении на тиреотоксикоз пациенту назначается два анализа – на тиреотропный гормон (ТТГ) и на антитела к рецепторам ТТГ. Но в случае подтверждения диагноза необходимость во втором автоматически исчезает.

Всего один раз следует сдавать анализы на инсулин и С-пептид – они подтверждают наличие сахарного диабета у больного, и в последующем их проведении нет необходимости. В завершение медик добавила, что для подтверждения диагноза “остеопороз” пациентам часто назначают тесты на Beta-Cross laps и остеокальцин. Однако они оба не могут являться окончательными маркерами диагностики, так как их уровень в крови способен измениться не только при остеопорозе, и в таких случаях метод денситометрии является более оправданным.

Источник: altapress.ru