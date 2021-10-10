Эстетизм, субъективное благополучие и спонтанность: 12 качеств личности, необходимых для безоблачного счастья

Хотя многие люди до сих пор верят этой поговорке, сейчас уже доказано, что в конечном итоге не противоположности притягивают друг друга, и в гармонии могут быть те, кто одинаково думает по ключевым вопросам.

В статье мы рассмотрим двенадцать личностных черт, четыре из которых должны быть одинаковыми или, по крайней мере, похожими, чтобы в отношениях было безоблачное счастье. Разберемся, что они значат.

Двенадцать личностных качеств

К двенадцати важным личностным качествам относятся:

потребность в компании; идеализм; способность испытывать эмоции; непосредственность; либидо; воспитание; приоритетность в расходах; экстравертность; эстетика; уровень активности; субъективное благополучие; интеллект.

Хотя поначалу список может показаться немного сложным, но если мы углубимся в него, станет ясно, насколько важен каждый аспект. Кроме того, по мнению исследователей, индивидуальные особенности настолько важны, что следует узнать их как можно скорее, чтобы определить, насколько нам подходит наша новая любовь.

Давайте подробнее разберемся в особенностях, чтобы стало ясно, что имеют в виду исследователи.

Потребность в компании

Возможно, это не придет в голову в первую очередь, когда вы определяете основы ваших отношений, хотя об этом очень важно говорить! Эта потребность может быть источником бесчисленных конфликтов, в случае если вы больше находитесь дома, в то время как ваш партнер постоянно куда-то ходит, с кем-то встречается.

Идеализм

Эта черта личности на самом деле относится к тому, что вы думаете о важных вещах в жизни, о философских проблемах.

Хотя это необязательно кажется жизненно важным, когда дело доходит до отношений, это все же фундаментальная вещь. Просто подумайте о политических вопросах, о том, что, по вашему мнению, является смыслом жизни или что делает человека по-настоящему счастливым. У вас должны совпадать взгляды на все это, чтобы отношения были гармоничными.

Переживание эмоций

Независимо от того, насколько сильно вы испытываете свои эмоции, главное – найти гармонию в этой интенсивности. Почему это важно? Потому что, в то время как некоторые невероятно счастливы даже от самых маленьких презентов, другие же, например, неспособны оценить огромную гору подарков. Поэтому нужно помнить, что встреча с этими двумя крайностями может очень раздражать в отношениях и может вызывать много ссор. Это был только один пример. В конце концов, в отношениях переживание эмоций также зависит от того, насколько вы выражаете свою любовь или как ведете себя в компании.

Спонтанность

Из всего, что было упомянуто до сих пор, это кажется, пожалуй, наименее важным, хотя спонтанность в основном определяет ваши отношения. Достаточно просто подумать о том, любите ли вы планировать. Может быть, вам не нравится, когда планы резко меняются из-за того или иного события/обстоятельства. А возможно, что вы вовсе не думаете о будущем. Вам нравится, когда все происходит спонтанно. Очень важно перед началом отношений узнать, как ваш партнер относится к данному вопросу.

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Либидо

Это, вероятно, не нужно объяснять: либидо, конечно, очень важный пункт в списке из двенадцати. Многие люди преуменьшают значение этой проблемы, говоря, что со временем она перестает быть такой важной. Но это не так. Данный вопрос всегда остается важным. У каждого человека свои потребности. Поэтому очень важно, чтобы ваши желания с партнером совпадали. Если даже в начале отношений этого не происходит, то что уже говорить о дальнейшем.

Воспитание

Ваше детство влияет на все моменты вашей дальнейшей жизни, даже если вы думаете, что это не так. Пример ваших родителей, ваше воспитание влияет на то, как и кого вы выберете в партнеры. Очень часто девушки как раз таки и выбирают мужчин, которые схожи с их отцами. Потому что такие люди кажутся им близкими.

Приоритетность в расходах

Этот момент частично связан с воспитанием, а также со спонтанностью, но к ним стоит отнестись отдельно. Не только потому, что обеспеченность охватывает совершенно новую категорию, но и потому, что в недавнем прошлом очень значительная часть разводов происходила из-за денег. Возможно, мы уже все сказали – если вы не согласны с расходами, ваше отношение к финансам слишком разное, вы непременно столкнетесь с постоянными конфликтами. Поэтому данные вопросы стоит обсуждать еще в начале вашего общения, чтобы понимать, что дальше делать.

Экстравертность

Экстравертность также связана с более ранним моментом, который был описан в статье, а именно с потребностью в компании. Но в данном случае мы рассмотрим это качество в более широком смысле.

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На самом деле это относится к тому, насколько вы открыты внешнему миру, насколько вам нравится быть в центре внимания других людей. Подумайте, насколько вам важно сосредотачиваться на себе, когда вы проводите время в компании. Если в этом вопросе вы противоположны друг другу, вам трудно будет найти компромисс. В итоге будут появляться ненужные ссоры.

Эстетизм

Особенность эстетизма частично принадлежит к идеологии, но только частично, поскольку она охватывает гораздо больше. Суть в том, что вы считаете красивым, хорошим, достойным упоминания в жизни, в чем находите радость. Может показаться, что это индивидуально и не важно для отношений в целом, но это не так. При совершенно разных мировоззрениях у вас может возникнуть масса проблем.

Уровень активности

Уровень активности на этот раз взят буквально. В данном случает этот пункт касается досуговых мероприятий. Частично это обсуждалось, но, как и в жизни, все взаимосвязано в отношениях. Так что если вы просто ходите туда и сюда, чтобы пойти потренироваться, вам наверняка будет трудно терпеть, когда ваш возлюбленный проводит все свое свободное время в тренажерном зале. Поверьте, ему тоже трудно понять, почему вы не делаете точно так же, как и он.

Субъективное благополучие

То есть что заставляет вас чувствовать себя хорошо, каковы ваши индивидуальные потребности? Мы не одинаковые, уровень семьи, личности и отношений ужасно велик, в зависимости от того, что для нас значит благополучие. Некоторые люди устанавливают очень высокие стандарты. Другие снижают их до минимума и даже чувствуют себя так особенно хорошо. Вопрос только в том, думаете ли вы так же в этом вопросе, как и ваш партнер?

Интеллект

В отношениях очень важно то, насколько партнеры находятся на одном интеллектуальном уровне, насколько похожи их образы мышления, каковы их интеллектуальные способности. Если эти вещи кардинально отличаются, они вряд ли смогут осмысленно работать вместе в долгосрочной перспективе, и это ключевой вопрос, когда две жизни переплетаются.

Заключение

В статье мы рассмотрели важные качеств личности, которые необходимы для безоблачного счастья в отношениях. Задумайтесь над ними, проанализируйте свое видение этих аспектов у себя и у партнера, если он есть.