DWN – обвиняя Россию в газовом кризисе, Евросоюз утаивает свои собственные провалы

К нынешнему газовому кризису в Европе привели не происки России, а собственная провальная политика ЕС в сфере энергетики и экономики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. За обвинениями же в адрес Москвы Брюссель пытается скрыть реальную проблему: союзу не хватает голубого топлива и ему необходимо увеличение поставок из России. Германии же нужно как можно скорее запустить «Северный поток — 2», подчёркивает немецкое издание.



Reuters

Природный газ на европейском рынке сейчас дорог как никогда, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Энергетический кризис вцепился в Евросоюз «мёртвой хваткой». И причин у него много, в частности небольшие по сравнению с прошлыми годами запасы голубого топлива в хранилищах, а также то обстоятельство, что бóльшая часть СПГ сейчас уходит в Азию, где потребители платят за него ещё более высокую цену, поясняет немецкое издание.

Но в Брюсселе уже нашли виноватого, а именно Россию. По мнению некоторых политиков, Москва умышленно создаёт перебои с поставками, чтобы вынудить ЕС к сертификации газопровода «Северный поток — 2». Но в действительности «Газпром» полностью выполняет условия своих контрактов, что недавно подтвердила даже канцлер Германии Ангела Меркель. Более того, она косвенно признала вину ЕС в происходящем: «Мы должны задать себе вопрос: заказали ли мы достаточное количество газа или, возможно, высокая на данный момент цена — это причина, по которой мы заказали недостаточно?»

В РФ также отвергают любые обвинения в свой адрес и подчёркивают, что непричастны к стремительному росту цен на европейском рынке, продолжает издание. Это означает, что нынешний кризис Европа «приготовила в домашних условиях», то есть это результат провальной политики в сфере экономики и энергетики.

Глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в конфликте, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Его вполне устроит, если «Газпром» будет продавать европейцам столько газа, скольком им нужно, при условии, что торговля будет осуществляться на взаимовыгодных условиях. При этом европейские политики знают, что не обладают ценовой монополией на российское голубое топливо и не могут диктовать условия в одностороннем порядке. В случае необходимости Путин может это наглядно продемонстрировать, замедлив поставки на пару дней.

Антироссийская пропаганда Брюсселя призвана скрыть реальную проблему с энергообеспечением в Европе: ей как можно скорее нужно больше российского газа. Германии же необходим «Северный поток — 2», который уже достроен, но до сих пор не сертифицирован, из-за чего он не может помочь в урегулировании нынешнего кризиса.

К тому же постоянные обвинения в адрес Москвы — касаются ли они состояния демократии в стране, поставок газа или предполагаемых кибератак — не поспособствуют улучшению двусторонних отношений. Ведь русские могут прийти к выводу, что ЕС действительно настроен на конфликт, после чего сами начнут воспринимать европейцев как плохих соседей и соответствующим образом с ними себя вести. Это, в свою очередь, может отразиться на энергообеспечении союза. Ведь сейчас на всех сырьевых рынках очень напряжённая ситуация. Достаточно настроениям немного смениться — и цены на энергоресурсы могут снова резко возрасти, предостерегает издание.